Con más del 50% de descuento: TV gigante de 100 pulgadas, 4K y Mini LED con un precio increíble en Liverpool

Liverpool colocó este mes una de las ofertas más llamativas en su catálogo de electrónica. El televisor LG QNED de 100 pulgadas aparece listado en $69,999 pesos, muy por debajo de su precio original de $159,999. El descuento alcanza el 56%, una cifra poco habitual para pantallas de este formato en el retail mexicano.

Funciones del TV LG QNED de 100 pulgadas

Este modelo utiliza tecnología QNED Mini LED, que integra puntos cuánticos y celdas nanométricas. La función principal de este sistema es mejorar el contraste y la precisión del color, manteniendo la calidad de imagen incluso cuando hay mucha luz en el ambiente. Para quienes buscan una instalación tipo cine en casa, el formato de 100 pulgadas permite cubrir paredes completas sin necesidad de recurrir a proyectores tradicionales.

El equipo incluye el procesador α8 AI Processor 4K, encargado de ajustar la resolución y el audio en tiempo real. En el apartado de videojuegos, la pantalla trabaja a 120Hz nativos y soporta hasta 144Hz, lo que reduce la latencia entre el mando y la acción en pantalla. El sistema de sonido entrega 40W de potencia con canales 2.2, usando inteligencia artificial para simular un entorno envolvente de 9.1.2 canales sin bocinas externas.

Para revisar las especificaciones de manera rápida, estos son los puntos clave del modelo:



Pantalla: 100 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160).

100 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160). Tecnología: QNED Mini LED con soporte para HDR10 y HLG.

QNED Mini LED con soporte para HDR10 y HLG. Sistema Operativo: webOS 24 con actualizaciones garantizadas por 5 años.

webOS 24 con actualizaciones garantizadas por 5 años. Control: Magic Remote incluido con función de puntero inalámbrico.

Magic Remote incluido con función de puntero inalámbrico. Asistentes: Compatible con Google Assistant y Alexa integrados.

Compatible con Google Assistant y Alexa integrados. Gaming: Menú Game Optimizer con soporte para FreeSync y VRR.

Oferta en Liverpool del Pantalla Smart TV QNED de 100 pulgadas.|Liverpool

Cómo pagar, envío y garantía del producto

Sobre las formas de pago, Liverpool habilita hasta 9 meses sin intereses utilizando su tarjeta departamental. Si se usa Visa, Mastercard o American Express, la promoción cambia a 6 meses sin intereses. También se aceptan transferencias bancarias, efectivo en caja o pagos mediante la app Liverpool Pocket. El envío a domicilio no tiene costo adicional y cubre todo el territorio nacional.

Existe la opción de compra en línea con recogida en tienda (Click & Collect), aunque esto depende del inventario disponible en cada sucursal. La garantía estándar es de un año directamente con el fabricante, con la posibilidad de adquirir una extensión de dos o tres años adicionales con costo extra.

Los precios y promociones pueden modificarse según la temporada, especialmente durante eventos como el Hot Sale o las Ventas Nocturnas. Dado el tamaño del equipo, el stock de pantallas de 100 pulgadas suele ser limitado por temas logísticos. Lo más conveniente es verificar la disponibilidad directa en el sitio web de Liverpool antes de finalizar la compra.