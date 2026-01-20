PlayStation se despide de la PS4 con un impactante anuncio que sacude a los jugadores

A partir de enero de 2026, los dueños de una PlayStation 4 ya estarán notando un cambio importante en su experiencia con PlayStation Plus. Sony ha anunciado que ya no garantizará juegos para PS4 en el catálogo mensual del nivel Essential, el plan más básico del servicio. Esto marca un giro claro hacia la PS5, que hoy lidera las ventas y el desarrollo de nuevos títulos.

El anuncio de PlayStation que afecta a la PS4

La decisión no significa que desaparezcan por completo los juegos de PS4, pero sí que su presencia será esporádica. “Los títulos de PS4 se incorporarán con menos frecuencia a las selecciones mensuales”, señaló la compañía en un comunicado. En la práctica, quienes sigan usando la consola de la generación anterior verán reducida su oportunidad de ampliar su biblioteca con juegos gratuitos cada mes.

Aun así, los beneficios básicos de PlayStation Plus seguirán activos para los usuarios de PS4:



Acceso al modo multijugador en línea

Guardado en la nube

Descuentos exclusivos en la PlayStation Store

Conservación de todos los juegos canjeados previamente, mientras la suscripción esté activa

Sony también confirmó que, a partir de la primavera de 2026, comenzará a cerrar servicios online específicos de la PS4. Entre ellos están el feed de actividad, la compartición de capturas y ciertas funciones sociales. No obstante, los juegos instalados y las funciones offline seguirán funcionando sin problemas.

Los planes Extra y Premium mantendrán una biblioteca con cientos de títulos compatibles con PS4, aunque las nuevas adiciones priorizarán claramente la PS5. Por ejemplo, recientemente se han añadido versiones remasterizadas como The Last of Us Part II Remastered y Assassin’s Creed Mirage, disponibles en ambas consolas.

