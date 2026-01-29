Spotify estrena el “modo WhatsApp”: así funcionan los grupos dentro de la app

Spotify anunció una nueva función dentro de su aplicación que habilita chats grupales con características similares a las de WhatsApp, con el objetivo de facilitar la conversación social entre sus usuarios sin salir de la plataforma.

La herramienta, denominada “modo WhatsApp”, permite generar grupos de hasta diez participantes directamente en Spotify . Este espacio de mensajería interna está pensado para que los usuarios compartan música, listas, podcasts o audiolibros y comenten sobre ellos en tiempo real.

Desde la compañía explican que esta función busca reforzar el componente social de la aplicación al reunir música y comunicación en un mismo entorno, reduciendo la necesidad de alternar entre Spotify y otras aplicaciones de mensajería.

¿Qué es el modo WhatsApp de Spotify y cómo funciona?

El modo WhatsApp de Spotify es una herramienta de mensajería grupal integrada en la app que permite a los usuarios conversar sobre contenido musical o literario sin abandonar la plataforma.

Para crear un chat grupal, los usuarios deben seguir estos pasos dentro de la aplicación:

Abrir Spotify en el dispositivo móvil o de escritorio.

Acceder a la sección de “Mensajes”.

Seleccionar la opción “Crear grupo”.

Añadir a los participantes deseados.

Solo es posible iniciar un chat con personas con las cuales ya se haya compartido contenido anteriormente en Spotify. Esto incluye interacciones como listas de reproducción colaborativas, sesiones Jam o mezclas conjuntas.

Una vez creado el grupo, los participantes pueden comenzar a intercambiar canciones, podcasts o audiolibros, así como mensajes. Esta experiencia integra la comunicación y la recomendación de contenido en un mismo espacio.

¿Por qué se llama “modo WhatsApp” en Spotify?

La nueva función recibe el nombre de “modo WhatsApp” debido a su parecido con la experiencia de chats grupales de la conocida aplicación de mensajería.

Al permitir conversaciones con varias personas sobre contenido dentro de Spotify, la herramienta emula la dinámica de intercambio de mensajes que caracteriza a WhatsApp, aunque la funcionalidad está contenida completamente dentro de la plataforma de música.

La integración de esta opción de mensajería responde a la estrategia de Spotify por incorporar elementos sociales que faciliten la interacción entre escuchas, fomentando no solo la reproducción de contenido, sino también su discusión compartida entre grupos de amigos o círculos de afinidad.