Con 4GB de RAM y funda protectora: Esta es la tablet infantil de Marvel que arrasa en Liverpool por menos de $1,500

Conseguir tecnología para los niños sin que salga cara es un reto constante para los padres. Sabemos que los dispositivos sufren con el uso diario y gastar miles de pesos en algo que puede terminar rayado o con la pantalla rota duele al bolsillo. Justo por eso, la tablet Kempler & Strauss Avengers de 7 pulgadas está llamando la atención en Liverpool. No es una marca premium, pero cumple con lo necesario para tareas escolares, videos y juegos ligeros, todo con la licencia de Marvel que a los chamacos les encanta.

Precio y principales funciones de la tablet Avengers

Lo que realmente ha movido el needle en las ventas es el precio. Actualmente está en promoción a $1,499 pesos, bajando desde los $1,999 originales. En un mercado donde las tablets básicas suelen rondar los $2,500 o más, esta opción se posiciona como una alternativa accesible para quien busca un primer dispositivo sin comprometer demasiado presupuesto.

Aunque el diseño con los Vengadores es el gancho visual, lo que importa es lo que trae bajo el capó. Para el uso que le darán la mayoría de los niños (YouTube Kids, Zoom para la escuela, juegos sencillos), estas son las especificaciones que definen su rendimiento:



Memoria RAM de 4 GB: Un punto a favor, ya que muchas tablets económicas se quedan en 2 GB, lo que suele causar lentitud.

Un punto a favor, ya que muchas tablets económicas se quedan en 2 GB, lo que suele causar lentitud. Pantalla HD de 7 pulgadas: Tamaño manejable para manos pequeñas y resolución suficiente para ver contenido.

Tamaño manejable para manos pequeñas y resolución suficiente para ver contenido. Almacenamiento: 32 GB internos, con ranura para agregar tarjeta Micro SD de hasta 128 GB.

32 GB internos, con ranura para agregar tarjeta Micro SD de hasta 128 GB. Batería: 4,000 mAh, que rinde entre 4 y 5 horas de uso continuo antes de pedir carga.

4,000 mAh, que rinde entre 4 y 5 horas de uso continuo antes de pedir carga. Sistema: Android 14, con controles parentales para limitar tiempos y aplicaciones.

Android 14, con controles parentales para limitar tiempos y aplicaciones. Protección: Incluye funda Bumper resistente a golpes desde la caja.

Tablet Avengers 7 pulgadas, en oferta en Liverpool.|Liverpool.

Otro detalle que ahorra dolores de cabeza es la funda incluida. Normalmente, los accesorios de protección se compran aparte y elevan el costo final. Aquí viene integrada con un diseño tipo bumper que absorbe impactos si el equipo se cae durante el recreo o en casa. Además, la carga es por USB Tipo C, el mismo estándar que usan la mayoría de los celulares actuales, así que no hay que buscar cables viejos por el cajón.

Forma de pago y envío en Liverpool

En cuanto a la compra, Liverpool facilita el pago con opciones de hasta 6 meses sin intereses usando su tarjeta store, aunque también aceptan débito y crédito de otros bancos según la promoción del mes. Para quienes necesitan el equipo urgente, está disponible el servicio Click & Collect, permitiendo recogerla en tienda unas dos horas después de comprarla en línea, siempre que haya stock en la sucursal elegida. El envío a domicilio también corre por cuenta de la tienda en gran parte del país.

Para familias que buscan equilibrar costo, durabilidad y entretenimiento, esta tablet de Kempler & Strauss ofrece una propuesta concreta. No esperes rendimiento de gama alta, pero por menos de $1,500 pesos y con 4GB de RAM, cubre las necesidades básicas de los niños sin poner en riesgo la economía familiar.