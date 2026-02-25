Zona Maco 2026: Las piezas más extrañas y virales que están marcando tendencia en la Ciudad de México

Como cada año, la Ciudad de México (CDMX) recibió una nueva edición de Zona Maco 2026, la feria de arte contemporáneo, diseño, fotografía y antigüedades más importante de México y Latinoamérica.

Este año, la edición número 22 de Zona Maco trajo a la capital mexicana, las piezas más extrañas que están marcando tendencia en Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Te contamos lo que se vio este 2026.

¿Qué es Zona Maco 2026?

Zona Maco 2026 forma parte de la llamada “Semana del Arte” en la capital del país y reúne a galerías, artistas y coleccionistas de distintas partes del mundo. Esta feria anual se celebró del 4 al 8 de febrero, en el Centro Banamex, y es considerada la plataforma de arte contemporáneo más grande de América Latina.

En esta edición participaron más de 228 galerías de distintos países y se presentaron obras de arte contemporáneo, diseño, fotografía y antigüedades, lo que convierte al evento en un punto de encuentro clave para quienes siguen las tendencias de arte globales, incluyendo coleccionistas, curadores y amantes del arte.

Las piezas virales que están marcando tendencia

En redes sociales y recorridos dentro de la feria, algunas obras de arte destacan por lo inusual de sus propuestas. Instalaciones interactivas, esculturas fuera de lo común y piezas que mezclan tecnología con materiales tradicionales están generando conversación entre visitantes y expertos.

Este tipo de propuestas se vuelven virales porque rompen con la idea tradicional de una exposición de arte. Muchas piezas buscan provocar emociones o reflexiones sociales, lo que hace que los asistentes las compartan en plataformas digitales.

Como cada año, Zona Maco suele ser un escaparate donde nacen tendencias que después aparecen en galerías y exposiciones alrededor del mundo.

¿Qué hace que Zona Maco sea única?

Lo que distingue a Zona Maco de otras ferias es su enfoque en el arte latinoamericano y su mezcla con propuestas internacionales. La feria fue fundada por Zélika García y con los años se ha consolidado como un espacio donde conviven artistas emergentes y nombres reconocidos del arte contemporáneo como Wifredo Lam, Jesús Rafael Soto y Leonora Carrington.

Otro factor clave es la diversidad de secciones dentro del evento: arte contemporáneo, diseño, fotografía y antigüedades, lo que permite a los visitantes explorar distintas expresiones creativas en un mismo lugar. Las secciones destacadas son:

Arte Contemporáneo: general, Sur y Ejes.

Arte Moderno: muralismo, surrealismo y artistas del siglo XX.

Forma: Sección que borra la línea entre diseño y arte contemporáneo, con objetos de diseño coleccionable.

Diseños. Cuenta con un anexo emergente para nuevos talentos.

Foto: Espacios dedicados a la fotografía de autor.

Salón de anticuario: Reliquias desde China hasta el barroco mexicano.

En ediciones recientes, Zona Maco ha reunido a decenas de miles de visitantes, entre ellos famosos y políticos, y ha tenido un impacto cultural y económico importante para la CDMX

