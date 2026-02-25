México remata el Motorola Edge 50 pro: el lugar donde puedes comprarlo por menos de 7 mil pesos este fin de febrero

El cierre de febrero trae una oferta atractiva para quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. La cadena Walmart México lanzó un descuento especial en el Motorola Edge 50 Pro, uno de los equipos más recientes de la marca estadounidense, colocándolo por debajo de los 7 mil pesos.

Esta promoción es ideal para quienes buscan un dispositivo potente con cámara avanzada, carga rápida y conectividad 5G a un precio accesible. Te contamos los detalles.

Precio Motorola Edge 50 pro

Este equipo, que originalmente cuesta $7,399 pesos, ahora se vende por solo $6,599 pesos, lo que representa un ahorro de $800 durante este fin de febrero.

Detalles de la promoción:



Precio actual: $6,599.00 (descuento de $800 respecto al original de $7,399.00).

Financiamiento: Hasta 18 mensualidades fijas de $641.57 sin intereses.

Disponibilidad: En la tienda en línea de Walmart México

Características Motorola Edge 50 pro

El Motorola Edge 50 Pro (2024) es un gama alta enfocado en diseño elegante y carga ultra rápida, destacando por su pantalla pOLED curva de 6.7" a 144Hz y cámara triple de 50 MP con IA. Equipado con el procesador Snapdragon 7 Gen 3, 12GB RAM y carga de 125W (0-100% en ~20 min), ofrece una experiencia premium con protección IP68.



Pantalla: 6.7 pulgadas pOLED, 1.5K, 144Hz, 2000 nits brillo.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm).

Memoria: 12 GB RAM y 512 GB almacenamiento.

Cámaras traseras: Principal 50 MP (f/1.4), Teleobjetivo 10 MP (zoom 3x), Ultra gran angular 13 MP.

Cámara Frontal: 50 MP.

Batería y carga: 4500 mAh, TurboPower 125W (cable), 50W (inalámbrica).

Resistencia: IP68 contra agua y polvo.

Software: Android 14, funciones Moto AI.

Destaca por sus acabados en cuero vegano, un peso ligero y el uso de inteligencia artificial para mejoras de imagen y generación de fondos.

