Donante anónimo entregó lingotes de oro por casi 60 millones de pesos y el motivo sorprende al mundo

Un donante anónimo entregó lingotes de oro en Japón con un valor cercano a los 60 millones de pesos mexicanos al gobierno de la ciudad de Osaka. El objetivo fue atender un problema que afecta directamente la seguridad de miles de personas.

Las autoridades locales confirmaron que la donación fue destinada específicamente para mejorar la infraestructura del sistema de agua potable y drenaje, luego de que varias tuberías en la ciudad han superado su vida útil y presentan un deterioro significativo.

Lingotes de oro serán usados para reparar tuberías envejecidas

De acuerdo con información difundida por la agencia Associated Press, el donativo consistió en aproximadamente 21 kilogramos de lingotes de oro, con un valor estimado de 560 millones de yenes, equivalentes a unos 3.6 millones de dólares.

El oro fue entregado en noviembre de 2025 al departamento encargado del sistema hidráulico de la ciudad. Sin embargo, fue hasta febrero de 2026 cuando el alcalde Hideyuki Yokoyama dio a conocer públicamente la existencia de esta contribución durante una conferencia de prensa.

El acelerado desarrollo urbano de Ozaka ha provocado el deterioro de la infraestructura. |Getty Images

Según las autoridades, la intención del benefactor fue que los recursos obtenidos tras convertir el oro en dinero se utilicen únicamente para renovar tuberías antiguas. Este tipo de infraestructura resulta clave para evitar fugas, socavones y otros daños que pueden derivar en incidentes en la vía pública.

Osaka enfrenta desgaste acelerado en su red de agua

Funcionarios del sistema de agua de Osaka informaron que durante el año fiscal que concluyó en marzo de 2025 se registraron 92 casos de fugas en tuberías ubicadas bajo calles de la ciudad, una situación que evidencia el desgaste de la red subterránea.

La ciudad necesita renovar al menos 259 kilómetros de tuberías para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico. Tan solo reemplazar un tramo de dos kilómetros puede costar alrededor de 500 millones de yenes, lo que representa una inversión significativa para el gobierno local.

Especialistas han señalado que el desarrollo urbano en Osaka comenzó antes que en otras ciudades japonesas, lo que ha provocado que su infraestructura envejezca a un ritmo más acelerado. Por ello, las autoridades consideran que este tipo de aportaciones pueden contribuir a reducir riesgos asociados al deterioro de la red de agua.

El gobierno local indicó que el donante solicitó mantenerse en el anonimato y no ofreció más detalles sobre su identidad o motivaciones personales. Mientras tanto, las autoridades ya analizan el proceso para convertir los lingotes en recursos financieros que permitan llevar a cabo las reparaciones necesarias.