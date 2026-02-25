Adiós al cargador: Este Xiaomi con batería de 6,000 mAh tiene un descuento del 50% en Liverpool

¿Te ha pasado que el celular se apaga justo cuando más lo necesitas? El Xiaomi Poco C40 llega para quitar ese estrés. En Liverpool lo encuentras con una rebaja importante: de $4,480.00 MXN bajó a $2,185.00 MXN para hacer más accesible aún al público mexicano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las funciones más importantes del Xiaomi Poco C40

Este equipo apunta a quienes usan el teléfono para lo básico: WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube y navegación web. No es un teléfono para juegos pesados o edición profesional, pero cumple sin problemas con el uso diario. Lo que sí llama la atención desde el primer vistazo es su batería de 6,000 mAh, una capacidad que supera a la mayoría de los smartphones en este rango de precio y que permite llegar al final del día —y más— sin andar buscando un enchufe.

Aunque la caja incluye un cargador de 10W, el dispositivo soporta carga rápida de 18W. Es decir, sí se puede cargar más rápido si se usa un adaptador compatible, pero incluso con el cargador que trae, la gran capacidad de la batería compensa los tiempos. Para tener una idea más clara de lo que ofrece este Xiaomi, aquí van los datos que más importan:



Pantalla grande: 6.71 pulgadas, tipo IPS LCD, con resolución HD+ y protección Corning Gorilla Glass para resistir raspones cotidianos.

6.71 pulgadas, tipo IPS LCD, con resolución HD+ y protección Corning Gorilla Glass para resistir raspones cotidianos. Almacenamiento flexible: 64 GB internos, ampliables hasta 1 TB con microSD; ideal si guardas muchas fotos, videos o música.

64 GB internos, ampliables hasta 1 TB con microSD; ideal si guardas muchas fotos, videos o música. Cámaras prácticas: Lente principal de 13 MP más sensor de profundidad de 2 MP para retratos; al frente, 5 MP para videollamadas y selfies.

Lente principal de 13 MP más sensor de profundidad de 2 MP para retratos; al frente, 5 MP para videollamadas y selfies. Seguridad al alcance: Desbloqueo con huella dactilar en la parte trasera o reconocimiento facial por IA.

Desbloqueo con huella dactilar en la parte trasera o reconocimiento facial por IA. Detalles: Conector para audífonos de 3.5 mm, radio FM sin necesidad de internet y resistencia IP52 contra polvo y salpicaduras ligeras.

La oferta del Xiaomi Poco C40 en Liverpool.|Liverpool

Formas de pago y entrega del producto

Comprar el equipo en Liverpool tiene sus ventajas. Con Tarjeta Liverpool puedes diferir el pago hasta en 6 meses sin intereses; con tarjetas externas (Visa, Mastercard, American Express), usualmente hay hasta 3 meses sin intereses. Si prefieres pagar de contado, aceptan débito, efectivo en tienda o transferencia.

La entrega también se adapta a tu ritmo. El envío a domicilio es gratis en compras seleccionadas o desde la app, con cobertura a toda la República Mexicana. Si te urge más, está la opción Click & Collect: compras en línea y recoges en la tienda Liverpool que te quede más cerca, en un lapso de 2 a 24 horas, siempre que haya stock disponible. El equipo cuenta con garantía del fabricante y se rige por la política de devoluciones de la tienda.

El Xiaomi Poco C40 es una opción sólida para quien busca un teléfono con pantalla amplia, buena autonomía y precio accesible. La combinación de batería de larga duración, almacenamiento expandible y las facilidades de pago de Liverpool lo convierten en una alternativa a considerar, especialmente con el descuento vigente. Si la prioridad es tener un equipo que aguante el ritmo del día a día sin complicaciones, este modelo vale la pena echarle un vistazo.