La muñeca que todos quieren: Así es la Monster High inspirada en Beetlejuice; precio y cómo conseguirla

¿Eres fan de Beetlejuice? Entonces, te encantará saber que Mattel le ha hecho un homenaje fabuloso a la icónica cinta de Tim Burton con dos muñecas Monster High que te urge tener entre tu colección.

Se trata de un par de muñecas inspiradas en dos personajes emblemáticos de la primera entrega de esta historia que sigue la vida de Lydia y el súper fantasma cuyo nombre no puede ser repetido tres veces seguidas. Te contamos todos los detalles de las muñecas en tendencia que todos quieren tener.

¿Cómo son las nuevas muñecas de Monster High inspirada en Beetlejuice?

Si eres fan de Beetlejuice, habrás adivinado quiénes son estas nuevas muñecas que se unen a las creaciones de Monster High. Se trata de la bella recepcionista del Otro Mundo, que no es otra que Miss Argentina, la pelirroja exreina de belleza que tuvo una muerte un poco trágica.

La segunda muñeca es una asistente de mago que fue cortada a la mitad y que se encuentra en la infernal sala de espera llamada “Afterlife”, esperando su turno para ser atendida. Destacan los detalles en ambas muñecas que cuentan con el Manual de los Recién Fallecidos.

Además de las muñecas, el empaque es una verdadera obra de arte que captura la escenografía de la sala de espera del "Más Allá”, por lo que te conviene conservarla.

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en Beetlejuice?

Si ya te enamoraste de las nuevas muñecas de Monster High, te contamos que las puedes adquirir a través de la página de Mattel Creations. El paquete incluye a las dos muñecas y tiene un precio de $2,050 pesos.

Con esta nueva colección, Mattel y Monster High intentan conectar con la nostalgia de los cinéfilos y el furor por la película Beetlejuice que se volvió de culto.

