A mitad de precio: Soriana remata Smart TV JVC de 50 pulgadas con Roku integrado

Si estás pensando en renovar tu televisor o dar el salto a la tecnología 4K, esta oferta de Soriana podría ser justo lo que buscas. La cadena de supermercados puso en promoción el modelo JVC 50" Smart TV LED 4K UHD Roku (SI50URF) con un descuento que reduce su precio casi a la mitad: de $10,015 a $5,790 pesos, disponible para compra en línea.

Características del JVC 50" Smart TV LED 4K UHD

Este televisor se ubica en la gama de entrada con prestaciones que cubren las necesidades básicas de una familia: resolución 4K UHD (cuatro veces más definición que el Full HD), sistema Roku TV integrado para acceder a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video sin dispositivos extra, y un diseño "frameless" que elimina los marcos gruesos para una experiencia visual más envolvente.

Para quienes no están familiarizados con términos técnicos, lo esencial es saber que este equipo ofrece una imagen nítida, sonido estéreo con tecnología Dolby Audio y la posibilidad de controlar el televisor desde el celular mediante la app de Roku. Además, incluye conexión Wi-Fi, puertos HDMI para consolas o decodificadores, y entrada para antena digital.

Aquí te dejamos los puntos clave que debes considerar antes de comprar:



Formas de pago y envío en Soriana

En cuanto al pago, Soriana ofrece varias opciones para facilitar la compra. Puedes pagar hasta en 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito de bancos como Santander, BBVA, Citibanamex, HSBC o American Express. También acepta tarjetas de débito, PayPal, efectivo en ventanilla de sucursales y Mercado Pago.

Para la entrega, el envío a domicilio está disponible en la mayor parte de la República Mexicana. El costo varía según el código postal, aunque en compras de electrónica frecuentemente se activa la promoción de envío gratis. Si prefieres ahorrar tiempo, puedes elegir la opción de recogida en tienda, comprando en línea y pasando por el equipo en tu sucursal Soriana más cercana, sujeto a disponibilidad. Los tiempos de entrega estándar oscilan entre 3 y 7 días hábiles.

El modelo JVC SI50URF es una opción funcional para quienes priorizan el tamaño, la resolución 4K y la facilidad de uso de Roku sin invertir en gamas altas. Su diseño sin marcos le da un acabado moderno que se integra bien en espacios contemporáneos. Antes de finalizar tu compra, verifica la disponibilidad en tu zona y revisa las condiciones de envío según tu código postal en el sitio de Soriana.