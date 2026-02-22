HONOR X5c Plus de 256GB con cámara de 50MP y reconocimiento facial en oferta en Liverpool

Liverpool lanzó una atractiva promoción para quienes buscan renovar su smartphone sin afectar demasiado el bolsillo. El HONOR X5c Plus de 256GB se encuentra en oferta. Este es uno de los equipos más equilibrados de la marca en cuanto a almacenamiento y rendimiento.

El dispositivo, equipado con pantalla LCD IPS de 6.7 pulgadas, se ofrece en elegantes colores plata y cian. Además, para facilitar la compra, Liverpool incluye pagos a meses sin intereses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

HONOR X5c Plus precio

Originalmente listado con un precio de $4,000, el dispositivo ha recibido una rebaja significativa, situándose actualmente en tan solo $2,934. Esta reducción representa una excelente oportunidad para quienes buscan renovar su smartphone sin comprometer su presupuesto.

Además del descuento directo, la tienda ha habilitado opciones de financiamiento para facilitar la adquisición:



Mensualidades: Hasta 6 meses sin intereses.

Cuotas: Pagos fijos de tan solo $489.00 al mes.

Lo puedes adquirir aquí.

Características HONOR X5c Plus

El HONOR X5c Plus es un smartphone de gama económica lanzado a finales de 2025, destacando por una gran batería de 5260 mAh, cámara principal de 50 MP y una amplia capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB. Cuenta con pantalla de 6.74 pulgadas a 90Hz, procesador MediaTek Helio G81, 4GB/6GB de RAM y funciona con Android 15.



Pantalla: 6.74 pulgadas LCD, resolución HD+ (1600 x 720 píxeles) y frecuencia de actualización de 90Hz.

Procesador: MediaTek Helio G81 (Octa-core).

Memoria RAM: 4 GB o 6 GB (con opciones de RAM Turbo/virtual).

Almacenamiento: 128 GB o 256 GB, expandible con microSD.

Cámara trasera: 50 MP (principal) + 0.08 MP (secundaria).

Cámara Frontal: 5 MP.

Batería: 5260 mAh (capacidad típica) con carga de 15W o 22.5W según versión.

Sistema Operativo: Android 15 con capa MagicOS 9.0.

Seguridad: Lector de huellas lateral y reconocimiento facial.

Conectividad: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.