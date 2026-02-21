El servicio funerario para mascotas en CDMX con rituales y acompañamiento; ubicación y precios

Las mascotas ya se han convertido en integrantes de las familias y aunque para muchos es difícil pensar en que algún día dejarán de estar con nosotros es importante siempre estar consciente de esta situación y actualmente existen lugares que brindan servicios funerarios para los dueños de perros y gatos.

Servicios funerarios para mascotas

Bye Bye Friend es el primer santuario funerario para mascotas cuyo objetivo es darle una despedida cálida a tu compañero de aventuras y apoyo a los dueños con tanátologos que te ayudará a procesar el duelo.

En este lugar una guía te dará la bienvenida y te acompañará durante este duelo y podrás conocer la historia de Nin e Innana, dos grandes amigos que dierón origen a este Santuario y al Árbol de los guardianes.

En el proceso podrás escribirle una carta a tu compañero de aventuras y después te despedirás de él y lo verás por última vez. Lo ayudarás a cruzar el puente arcoiris; te darán una bebida especial que te reconfortará y así tendrás un Guardián que te guiará en cada paso.

Precios y ubicación de los servicios funerarios para mascotas

Actualmente cuentan con dos santuarios:

Sucursal Tlalpan: Anillo Perif. 4822, Coapa, Guadalupe, Tlalpan, 14388 Ciudad de México, CDMX

Sucursal Condesa: Av. Benjamín Franklin 242, Escandón II Sec, Miguel hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX

Además, en su página tienen una promoción de 2 servicios funerarios más 2 relicarios por 816 pesos mensuales si quieres conocer más información puedes llamar al 5624653526 o en caso de que quieras recibir atención inmediata marca al 55 8663 5411.

Aumentan registros de CURP para mascotas en la CDMX

