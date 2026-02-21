De Talento de Televisión a Idilio, los éxitos de Willie Colón que lo hicieron leyenda de la salsa

Durante la mañana de este sábado 21 de febrero de 2026 se confirmó el sensible fallecimiento de Willie Colón, ícono y leyenda del género musical “salsa” y el cual es considerado como uno de los pilares más importantes de este arte dentro del país de Puerto Rico.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se confirmó la muerte de Colón, el cual hace unos días tuvo que ser atendido de emergencia tras complicaciones de salud. Es por ello que a continuación en adn Noticias, te daremos a conocer algunos de los éxitos más importantes del músico puertorriqueño.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Canciones más reproducidas de Willie Colón

De acuerdo con las métricas de Spotify, las canciones de Willie Colón con más reproducciones hasta este 2026 son ‘Talento de Televisión’ e ‘Idilio’, las cuales suman más de 400 y 250 millones de “escuchas” en la plataforma.

El top 10 de las canciones más escuchadas del puertorriqueño es el siguiente:

Talento de Televisión: 402 millones de reproducciones

Idilio: 257 millones de reproducciones

El Gran Varón: 255 millones de reproducciones

Pedro Navaja: 186 millones de reproducciones

El Día de mi Suerte: 178 millones de reproducciones

Oh qué será?: 150 millones de reproducciones

Quimbara: 118 millones de reproducciones

La Murga: 107 millones de reproducciones

Gitana: 95 millones de reproducciones

Juanito Alimaña: 89 millones de reproducciones

Colaboraciones de Willie Colón en la industria musical

Una de las colaboraciones más recordada de Willie Colón fue la que hizo junto a Rubén Blades en la canción ‘Pedro Navaja’, la cual destaca entre las más reproducidas del artista.

Otros de los éxitos con dueto son Aguanilé con Héctor Lavoe, Quimbara con producción para Celia Cruz, así como los trabajos realizados con Ismael Miranda, Soledad Bravo y Jennifer López.

¿De qué murió Willie Colón?

Si bien es cierto que hasta el momento no se confirma al 100% la causa de muerte de Willie Colón, es importante mencionar que el puertorriqueño estuvo hospitalizado durante varios días debido a complicaciones respiratorias.

Los Tigres del Norte viajan hasta Santiago, Nuevo León, para ser embajadores del Festival Vive México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.