Soriana liquida la PlayStation 5 Slim con dos juegos por menos de $10,000 pesos

Soriana lanzó una promoción que llamó la atención de los aficionados a los videojuegos en México: el bundle de la PlayStation 5 Slim Digital bajó a $9,990 pesos, incluyendo dos títulos completos. El precio habitual de este paquete ronda los $11,590 pesos, por lo que el descuento representa un ahorro directo de $1,600 pesos.

Principales características de la PlayStation 5 Slim Digital

La consola que forma parte de esta oferta es la versión Digital Edition, lo que significa que no cuenta con lector de discos físicos y todo el contenido se descarga directamente desde la tienda en línea de PlayStation Network. A cambio, el equipo es 30% más compacto y ligero que el modelo original de Sony, facilitando su integración en espacios reducidos. Su almacenamiento interno es de 1 terabyte mediante una unidad SSD, tecnología que acelera significativamente los tiempos de carga de los juegos.

El paquete incluye contenido adicional que incrementa su valor práctico:



Consola PlayStation 5 Slim Digital con soporte para resolución 4K, HDR y efectos de iluminación realista mediante ray tracing.

con soporte para resolución 4K, HDR y efectos de iluminación realista mediante ray tracing. Control DualSense , reconocido por su retroalimentación háptica y gatillos que simulan resistencia al presionarlos.

, reconocido por su retroalimentación háptica y gatillos que simulan resistencia al presionarlos. Juego Astro Bot , un título de plataformas diseñado específicamente para aprovechar las funciones avanzadas del mando.

, un título de plataformas diseñado específicamente para aprovechar las funciones avanzadas del mando. Juego Gran Turismo 7 , el simulador de carreras más reconocido de la industria.

, el simulador de carreras más reconocido de la industria. Accesorios básicos: cable HDMI, cable de corriente y cable USB.

Oferta en Soriana de la PlayStation 5 Digital Slim.|Soriana

Formas de pago y envío en Soriana

Para facilitar la compra, Soriana permite diferir el monto total hasta en 18 meses sin intereses al usar tarjetas de bancos participantes como BBVA, Citibanamex o Santander. También acepta pagos con PayPal, Mercado Pago y efectivo en sucursales. Quienes compren en línea pueden optar por el servicio click and collect: reservar el producto digitalmente y recogerlo sin costo adicional en la tienda Soriana de su preferencia, siempre que haya existencias disponibles. El envío a domicilio opera en toda la República Mexicana, con tiempos de entrega que van de dos a siete días hábiles según la ubicación.

Cabe señalar que el valor combinado de los dos juegos incluidos —Astro Bot y Gran Turismo 7— supera los $2,500 pesos si se adquieren por separado en formato digital. Esto hace que el costo efectivo de la consola dentro del paquete quede por debajo de los $7,500 pesos, una cifra difícil de encontrar en el mercado actual para hardware de esta generación.

La promoción está disponible en soriana.com y en tiendas físicas seleccionadas, sujeta a existencias. El producto cuenta con garantía oficial de Sony México y aplica la política de devoluciones estándar del minorista.