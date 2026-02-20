¿Hace cuánto no lo cambias? Este es el tiempo ideal para usar un garrafón de agua

En México, el garrafón de agua de 20 litros es básico en hogares y oficinas. Se usa para tomar, cocinar y preparar bebidas ante la desconfianza del agua de la llave. Su duración depende del número de personas, clima y hábitos diarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 2 y 3 litros de agua por adulto al día. Con uso en cocina, la cifra puede subir a 4 litros. Esto define cuánto rinde realmente cada garrafón de agua.

¿Cuánto tiempo debe durar un garrafón de agua de 20 litros?

Una persona sola puede extenderlo hasta 10 días si solo lo usa para beber. En pareja, el consumo promedio reduce su duración a casi 3 días.

En familias de cuatro integrantes puede durar de 3 a 5 días. En zonas calurosas del norte del país el tiempo se reduce por mayor hidratación.

Consumo diario recomendado de agua

Especialistas sugieren entre 2 y 3 litros diarios por adulto. Niños y adultos mayores requieren vigilancia especial en temporadas de calor.

Un consumo adecuado previene golpes de calor y fatiga. La hidratación impacta directamente en salud y productividad.

Factores que influyen en la duración

El número de integrantes es clave. También influye si se usa para lavar frutas, preparar café o dar agua a mascotas.

El clima y la estación modifican la demanda. En verano el consumo puede duplicarse.

Costos aproximados en 2026

El precio de un garrafón nuevo oscila entre 41 y 60 pesos. En el norte puede llegar a 70 pesos.

Los rellenos cuestan de 13 a 26 pesos. En CDMX, el programa Agua Bienestar ofrece opciones desde 5 pesos.

Caducidad y tips de higiene

Una vez abierto, se recomienda consumirlo en 8 a 10 días. Sin abrir, puede durar hasta dos meses.

El envase tiene vida útil de hasta 3 años. Limpiar el dispensador cada semana evita bacterias y protege la salud.