Rematan Motorola Thinkphone de 256GB, cámara de 50MP y procesador Snapdragon 8+ Gen 1
Este dispositivo, diseñado por Lenovo by Motorola, es ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan rendimiento premium.
Los fanáticos de la tecnología tienen una oportunidad única para adquirir el potente Motorola ThinkPhone, un smartphone POLED de 6.6 pulgadas con 256 GB de almacenamiento, ahora disponible en Liverpool a un precio de remate.
Este dispositivo, diseñado por Lenovo by Motorola, destaca por su pantalla vibrante y capacidad de almacenamiento generosa, ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan rendimiento premium; checa los detalles.
Motorola Thinkphone precio
El smartphone insignia de Motorola enfocado al sector profesional y empresarial ahora puede adquirirse por $9,999 pesos, tras una reducción significativa desde su precio original de $12,739 pesos.
La promoción representa un ahorro directo de $2,740 pesos, posicionándolo como una opción competitiva dentro de la gama alta.
La promoción incluye opciones de financiamiento flexibles: hasta 6 meses sin intereses pagando solo $1,666.50 mensuales. No dejes pasar esta ganga. Puedes adquirir el dispositivo aquí.
Motorola Thinkphone características
El Motorola ThinkPhone destaca por su enfoque en productividad, conectividad y diseño robusto, integrando características ideales para usuarios ejecutivos y profesionales que requieren rendimiento constante, almacenamiento amplio y una experiencia visual de alta calidad gracias a su tecnología POLED.
- Rendimiento: Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8GB o 12GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento de hasta 512GB.
- Pantalla: 6.6 pulgadas pOLED, resolución Full HD+, tasa de refresco de 144 Hz y protección Gorilla Glass Victus.
- Cámara: Trasera principal de 50 MP (f/1.8, OIS), ultra gran angular de 13 MP (120°) y sensor de profundidad de 2 MP. Cámara frontal de 32 MP.
- Batería y carga: 5.000 mAh, carga rápida de 68W (cargador incluido) y carga inalámbrica de 15W.
- Seguridad: Incluye Moto KeySafe, que aísla PINs, contraseñas y claves criptográficas.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC.
- Integración ThinkPad: Permite el uso de aplicaciones de móvil en PC, uso de cámara web, transferencia de archivos y portapapeles compartido.
