Elektra remata Frigobar Negro HKPRO BC-90 con 50% de descuento

Elektra ha lanzado una importante oferta para el frigobar negro HKPRO BC-90, disponible con hasta 50 % de descuento. Es una oportunidad para quienes buscan equipar su hogar u oficina con un electrodoméstico compacto y funcional sin gastar de más.

Elektra ha estado ofreciendo descuentos atractivos en múltiples productos de la marca HKPRO, incluyendo desde microondas hasta lavadoras, con opciones que pueden pagarse a meses sin intereses o con pagos semanales vía crédito o préstamo Elektra, lo que facilita la adquisición para diferentes presupuestos.

Precio con descuento en el frigobar en Elektra

El frigobar HKPRO BC-90 de 3.2 pies cúbicos color negro está listado con un precio de $3499 pesos, con un importante descuento, considerando que su valor original es de $7,000 pesos mexicanos, lo que lo coloca como una opción económica frente a su precio original.

Este tipo de ofertas suele aplicarse por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que es recomendable verificar la disponibilidad en el sitio de Elektra o en sucursales participantes.

Además del precio rebajado, Elektra permite diferentes formas de pago, como meses sin intereses con tarjetas participantes o financiamiento a través de crédito Elektra, lo que brinda flexibilidad a quienes prefieren pagar en parcialidades.

Características del frigobar en Elektra

El frigobar HKPRO BC-90 destaca por su capacidad de almacenamiento ideal para refrigerar bebidas, snacks o alimentos en espacios pequeños como oficinas, estudios o habitaciones. Su diseño en color negro combina con diversos estilos de decoración y su tamaño compacto facilita su colocación en lugares reducidos.

Este tipo de frigobar suele incluir sistemas de enfriamiento eficientes y control de temperatura ajustable para mantener los productos a la temperatura adecuada, además de puertas con cierre seguro y estantes interiores para organizar mejor los alimentos.

