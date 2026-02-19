Galaxy A16 casi regalado en Walmart por oferta que no se puede dejar pasar

Si tu presupuesto es bajo y aún así quieres un celular de gama media, ahora puedes hacer tu compra rápida y hasta con un 50% de descuento en Walmart porque se está rematando Galaxy A16 con pantalla Super AMOLED.

Este descuento irresistible redefine lo que significa la relación calidad-precio en los celulares y muestra cómo no es necesario tener mucho dinero para tener un buen dispositivo.

Características del Galaxy A16

El celular tiene una cámara de 50 MP y posiciona como el protagonista indiscutible de la temporada. Integra una reconocida tecnología Super AMOLED FHD+ y su memoria integra 128 GB con el objetivo de tener aplicaciones, fotos y videos suficientes.

A comparación de otros dispositivos, Galaxy A16 brilla con luz propia, ofreciendo una inmersión visual realista y fluida.

Además, su diseño del Galaxy A16 no solo es visualmente atractivo por su delgadez, sino que también es funcional. El celular tiene incluido un sensor de huellas lateral y permite una ubicación estratégica que permite desbloquear el equipo de forma natural y segura al sujetarlo.

Memoria suficiente y batería

El celular cuenta con una batería de 5,000 mAh, lo que permite al cliente olvidarse de cargar el dispositivo por la jornada. Su memoria interna asegura espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos sin la constante preocupación por el almacenamiento lleno.

Su sistema de triple cámara trasera está encabezado por un sensor principal de 50 MP, ideal para capturar detalles precisos incluso en condiciones de luz desafiantes. Pero eso no es todo porque se complementa con lentes de 5 MP y 2 MP que añaden profundidad. Por otra parte, la cámara frontal de 13 MP permite selfies nítidas para compartir al instante.

¿Cuál es el precio del Galaxy A16 en Walmart?

El celular está disponible a través de Walmart en línea por solo 2 mil 199 pesos, frente a su precio original de 4 mil 297 pesos. De esta manera el Galaxy A16 se perfila como la mejor inversión para quienes buscan un teléfono fiable, estético y potente.

