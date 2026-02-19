David Mts, influencer de tecnología: “Si la pantalla de tu teléfono se enciende sola, te están activando esto”

¿Alguna vez has notado que tu celular se ilumina de repente mientras descansa sobre la mesa o junto a tu almohada? Ese destello inesperado puede deberse a algo inofensivo, pero también a una señal de alerta que conviene no pasar por alto. El creador de contenido tecnológico David Mts explica que existen tres causas comunes para este fenómeno, y una de ellas representa un riesgo real para la privacidad del usuario.

¿Por qué la pantalla del teléfono se enciende sola? Tres razones

La primera razón es bastante sencilla: muchas aplicaciones envían notificaciones que activan automáticamente la pantalla de bloqueo. Aunque el teléfono esté apagado, un mensaje, una actualización o una alerta del clima pueden hacer que se ilumine. Esto se configura en los ajustes del dispositivo, dentro del menú de notificaciones, en la opción "pantalla de bloqueo" o "notificaciones emergentes". Desactivar que estas aparezcan con la pantalla bloqueada resuelve el problema sin perder funcionalidad.

La segunda causa tiene que ver con los sensores del equipo. Algunos teléfonos incluyen funciones como "levantar para activar" o "doble toque para despertar la pantalla". Si la mesa vibra ligeramente o el dispositivo recibe un movimiento mínimo, estos gestos integrados pueden encender la pantalla sin intervención del usuario. Revisar en "ajustes > funciones avanzadas > movimientos y gestos" permite desactivar estas opciones si generan molestias.

Pero la tercera razón es la que más preocupa a David Mts. Se trata del permiso de superposición de aplicaciones, una función de Android que permite a ciertos programas mostrarse encima de otras apps. Según explica el experto, "aquí es donde se esconden muchas aplicaciones basura y algunas directamente maliciosas". Estas apps —como limpiadores falsos, linternas sospechosas o teclados desconocidos— pueden forzar la aparición de ventanas emergentes incluso cuando el teléfono está inactivo, activando la pantalla sin consentimiento.

Para verificar si alguna app abusa de este permiso, David Mts recomienda seguir estos pasos:



Entrar en Ajustes > Aplicaciones

Tocar los tres puntos en la esquina superior y seleccionar Acceso especial

Abrir la opción Mostrar sobre otras apps

Revisar la lista y desactivar cualquier aplicación que no reconozcas o que no uses habitualmente

Además, sugiere consultar el historial de instalaciones desde la Play Store > tu foto de perfil > Administrar apps y dispositivo > Administrar, para identificar programas que quizás instalaste sin darte cuenta.

En resumen, aunque en muchos casos la pantalla que se enciende sola responde a configuraciones normales del equipo, conviene dedicar un par de minutos a revisar estos ajustes. Como señala David Mts, las dos primeras causas suelen ser inofensivas, pero la tercera representa "un riesgo real" si hay aplicaciones no autorizadas operando en segundo plano. Una revisión rápida puede evitar sorpresas desagradables.