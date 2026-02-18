Abuelita enfrenta a joven “therian” que actuaba como animal en México; le echa agua y lo ahuyenta

Una abuelita se volvió viral tras arrojar agua a una persona que actuaba como therian en plena calle. El video, de 14 segundos, se grabó desde un auto en movimiento y circula en X, TikTok y Facebook. La escena ocurrió en una zona urbana que parece México por los letreros y marcas visibles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

En el clip se observa a una persona con máscara blanca y orejas, pantalones cortos rojos y ropa negra. Gatea frente a una dulcería azul. De pronto, la señora sale con un balde blanco y le vacía agua encima. No hay diálogo. Solo tráfico, risas lejanas y sorpresa.

Se viraliza video de una señora echandole agua a un mugroso "therian" jajajajaja pic.twitter.com/WHfwyuGtya — Chismosote (@ChismosoteTV) February 18, 2026

Señora mayor se viraliza en redes sociales tras arrojar agua a un therian

El momento impactó por su espontaneidad. La persona mojada se sacude mientras la mujer regresa al local sin confrontación directa. La escena generó millones de vistas en pocas horas.

El caso se volvió tendencia por el contraste entre generaciones. Para algunos usuarios, la señora “puso orden”. Para otros, el acto refleja intolerancia ante nuevas identidades juveniles.

¿Qué pasó exactamente en el video?

La grabación muestra una dinámica urbana cotidiana. Autos circulan, una moto pasa y un taxi amarillo cruza al final. El therian avanza hacia la tienda antes del cubetazo.

El detalle del entorno refuerza la percepción de autenticidad. No hay edición visible. Esa naturalidad impulsó su difusión masiva y la conversación digital.

¿Qué es un therian?

Un therian es alguien que siente conexión psicológica o espiritual con un animal no humano. No es solo disfraz. Es una identidad interior que puede expresarse con máscaras o movimientos.

El término surge de “therianthropy”. En los años noventa existían foros en línea. Hoy TikTok amplifica el fenómeno y lo coloca en el centro del debate cultural.

Debate ético sobre therians

El video abrió discusión sobre límites en el espacio público. Algunos cuestionan si gatear en la calle afecta la convivencia. Otros defienden la libertad de expresión.

Especialistas en cultura digital señalan que las redes magnifican casos aislados. El fenómeno revela tensión entre tradición y nuevas identidades juveniles.

Otros videos virales relacionados con therians

En semanas recientes surgieron casos similares en Veracruz, Culiacán y Puebla. Algunos muestran encuentros en parques. Otros retratan conflictos en taxis.

Adoptan a perrita maratonista que se hizo viral en Monterrey

La repetición de escenas fortalece la narrativa viral. El fenómeno therian sigue creciendo en México y Latinoamérica, con opiniones divididas y debate abierto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.