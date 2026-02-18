Rematan el Samsung Galaxy S24 FE 5G en color azul, desbloqueado y de 128GB en Bodega Aurrerá

Bodega Aurrera lanzó una promoción destacada en México para el Samsung Galaxy S24 FE 5G, versión azul desbloqueada con 128 GB de almacenamiento. El equipo bajó de $13,999 a $7,499 pesos, lo que representa un ahorro de $6,500 pesos, más del 46% de descuento.

La oferta está disponible en su tienda en línea y aplica con venta y envío directo de la cadena. Incluye meses sin intereses, garantía oficial y opciones de entrega en tienda o a domicilio, lo que amplía su alcance en ciudades como CDMX y área metropolitana.

Bodega Aurrera ofrece una oferta atractiva en el Samsung Galaxy S24 FE 5G

La cadena minorista posiciona este modelo como una alternativa accesible dentro de la gama alta. El descuento lo coloca por debajo de otros equipos premium del mercado.

En un contexto donde los smartphones superan los 15 mil pesos, esta estrategia fortalece la competencia en el segmento medio-alto. Analistas consideran que este tipo de promociones impulsan la rotación de inventario y el comercio electrónico.

Precio y ahorro actual

El precio vigente es de $7,499 pesos frente a los $13,999 originales. El descuento supera el 46%, uno de los más altos en su categoría.

Esta rebaja acerca funciones avanzadas como Galaxy AI y pantalla Dynamic AMOLED 2X a más usuarios. Para consumidores que buscan renovar equipo en 2026, el factor precio resulta decisivo.

Opciones de pago y facilidades

La compra puede diferirse hasta 6 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $1,249.83 pesos. También ofrece recolección gratuita en tienda.



Estas facilidades amplían el acceso al crédito sin costos adicionales. Expertos en retail digital señalan que los MSI influyen de forma directa en la decisión de compra.

Principales características del Galaxy S24 FE

Integra pantalla de 6.7 pulgadas AMOLED FHD+ a 120 Hz, procesador Exynos 2400e y batería de 4,700 mAh con carga rápida e inalámbrica. Incorpora triple cámara con sensor principal de 50 MP y funciones de Galaxy AI.

Cuenta con protección Gorilla Glass Victus+, certificación IP68, Android con años de soporte y seguridad Knox. Estas especificaciones lo colocan como opción competitiva frente a otros modelos del mismo rango.