Amazon ofrece un 35% de descuento al producto más vendido de su tienda en México

Quienes buscan entrar al mundo de los dispositivos inteligentes sin complicaciones ni gastos elevados tienen una oportunidad esta semana. Amazon México aplicó un descuento del 35% al Echo Pop, su bocina compacta con Alexa que se ha convertido en el producto más vendido de su catálogo local. El precio bajó de 999 a 649 pesos, una cifra accesible para quienes quieren probar cómo funciona una casa conectada.

Características del Amazon Echo Pop, lo más vendido en México

El Echo Pop no es una bocina tradicional. Su diseño en forma de media luna permite colocarlo en la mesita de noche, el escritorio o cualquier rincón pequeño sin ocupar espacio. Mide menos que un vaso alto y pesa poco más de 200 gramos, lo que lo hace ideal para departamentos compactos o recámaras. A pesar de su tamaño, reproduce música, podcasts y audiolibros con claridad gracias a su altavoz frontal de casi 5 centímetros.

Lo que realmente define a este dispositivo es Alexa, el asistente virtual que responde con solo decir "Alexa" seguido de una instrucción. Desde apagar las luces inteligentes hasta poner la alarma para mañana, consultar el clima o reproducir una playlist de Spotify, todo funciona con comandos de voz. Para quienes se preocupan por la privacidad, incluye un botón físico que desactiva los micrófonos al instante; una barra de luz azul indica claramente cuándo el dispositivo está escuchando.

Entre sus características más prácticas para el día a día destacan:



Control total por voz de focos, enchufes y otros dispositivos compatibles con casa inteligente

de focos, enchufes y otros dispositivos compatibles con casa inteligente Conexión estable mediante Wi‑Fi de doble banda (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth para vincular el teléfono

de doble banda (2.4 y 5 GHz) y Bluetooth para vincular el teléfono Fabricación con materiales reciclados: 99% de tela y 80% de aluminio recuperados

Disponibilidad en cuatro colores: negro, blanco, lavanda y verde azulado

Oferta del Amazon Echo Pop.|Amazon

Envío y formas de pago en Amazon

La compra puede hacerse con tarjeta de débito o crédito, pero también existen opciones populares en México como Amazon Cash y Kueski Pay, que permite pagar en quincenas sin tarjeta. Aunque el precio individual no alcanza el mínimo habitual para meses sin intereses, basta agregar otro producto pequeño al carrito para superar los 1,500 pesos y acceder a esa modalidad según el banco.

El envío es gratis para todos los pedidos superiores a 299 pesos, así que esta compra ya califica. Los suscriptores de Amazon Prime reciben el Echo Pop al día siguiente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey; en otras localidades, la entrega toma entre dos y cinco días hábiles. También es posible recogerlo en un casillero Amazon Hub si se prefiere evitar esperar en casa.

Con este descuento, Amazon acerca su tecnología a más hogares mexicanos. El Echo Pop funciona desde el primer momento: basta enchufarlo, seguir las indicaciones en la app Alexa y empezar a dar órdenes con la voz. Sin configuraciones complejas ni costos ocultos, el dispositivo mantiene su precio rebajado mientras dure la promoción en la tienda en línea.