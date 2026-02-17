Bajan de precio audífonos inalámbricos Sony ULT Wear de bajos potentes y cancelación de ruido en Amazon México

Los audífonos inalámbricos Sony ULT Wear se convirtieron en una de las ofertas más atractivas del momento en Amazon México, al bajar de $3,999 a $2,849 pesos, lo que representa un descuento del 29%. La promoción incluye envío rápido, meses sin intereses y garantía directa del vendedor oficial.

La rebaja llega en un momento clave, cuando cada vez más usuarios buscan audio de alta calidad sin pagar precios de gama premium. Sony apunta directo al segmento que prioriza graves potentes, comodidad y tecnología moderna.

Detalles de la oferta actual

El precio reducido permite ahorrar más de mil pesos frente al costo original, con opciones de pago cómodas y devoluciones gratuitas por 30 días. En algunas zonas del país, la entrega puede realizarse incluso al día siguiente.

También existen unidades de caja abierta y vendedores alternos con precios ligeramente más bajos, aunque con disponibilidad limitada y menor stock en ciertos colores.

Principales características que destacan

El botón ULT activa modos de bajos profundos diseñados para géneros intensos como electrónica, hip-hop o rock. La cancelación de ruido activa bloquea sonidos externos con doble sensor.

La batería alcanza hasta 30 horas con ANC y hasta 50 sin él, además de carga rápida que ofrece 90 minutos de uso en solo tres minutos.

Comparación con Sony WH-1000XM5

Aunque los XM5 lideran la gama premium, los ULT Wear ofrecen gran parte de la experiencia por un precio muy inferior. Mantienen buena cancelación, sonido potente y conectividad multipunto.

Para muchos usuarios, la diferencia de costo compensa ampliamente las funciones avanzadas del modelo flagship.

¿Para quién son recomendados?

Son ideales para quienes buscan graves intensos, comodidad prolongada y tecnología moderna para trabajo, viajes o entretenimiento diario.

Con calificación promedio de 4.5 estrellas y miles de ventas recientes, se posicionan como una de las mejores compras en su rango de precio.

