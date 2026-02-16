inklusion.png Sitio accesible
¡No desesperes porque no es tu internet! X sufre caída a nivel mundial hoy 16 de febrero y afecta a miles de usuarios

Las fallas en X comenzaron a registrarse poco después de las 7:00 de la mañana de acuerdo con Downdetector.

Escrito por: Adriana Pacheco

Miles de usuarios han sido afectados después de la caída mundial de X, una de las plataformas más importantes, hoy lunes 16 de febrero. De acuerdo con Downdetector, las fallas comenzaron poco después de las 7:00 de la mañana.

Hasta el momento, los usuarios han reportado fallas al cargar el feed, el inicio de sesión, reproducir contenido multimedia, sin mencionar que es casi imposible usar la app.

