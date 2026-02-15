Rematan Motorola Razr 60 de 512GB de almacenamiento, carga TurboPower y triple cámara de 50 MP

Liverpool lanza una oferta imperdible para los amantes de la tecnología plegable: el celular Motorola Razr 60 con pantalla POLED de 6.9 pulgadas y 512GB de almacenamiento ahora está disponible con un descuento de más de $3,800.

Motorola Razr 60 características

El Motorola Moto Razr 60 destaca por su diseño tipo flip, que combina estilo retro con tecnología de última generación. Su pantalla principal POLED de 6.9 pulgadas ofrece colores vibrantes y gran nitidez, ideal para consumo de contenido, redes sociales y productividad.

Con 512GB de almacenamiento interno, el equipo brinda amplio espacio para aplicaciones, fotos, videos y archivos sin preocuparse por la memoria.



Pantallas: Principal pOLED de 6.9" FHD+ (120Hz) y pantalla externa pOLED de 3.6" (90Hz).

Rendimiento: Procesador MediaTek Dimensity 7300, 12 GB de RAM + hasta 12 GB RAM Boost, 512 GB de almacenamiento.

Cámaras: Trasera principal de 50 MP (con estabilización OIS) + 13 MP (gran angular/macro). Cámara frontal de 32 MP.

Batería y carga: 4500 mAh con carga TurboPower de 33W y carga inalámbrica de 15W.

Sistema Operativo: Android 15 con integración de Moto AI.

Diseño y Conectividad: Diseño compacto, 188.4 g de peso, conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, y eSIM + SIM física.

Audio y Seguridad: Altavoces estéreo con Dolby Atmos, sensor de huella lateral y desbloqueo facial.

Motorola Razr 60 precio

El Motorola Moto Razr 60 POLED de 6.9 pulgadas y 512GB baja de $18,999 a $15,199.20, lo que representa un ahorro significativo para los consumidores.

Además del descuento directo, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo hasta a 24 meses sin intereses de $791.62, facilitando el acceso a uno de los equipos más llamativos del mercado actual.

¿Son buenos los celulares plegables?

Los celulares plegables son buenos por su innovación, portabilidad y grandes pantallas, destacando en productividad y diseño, pero no son para todos. Aunque han mejorado su durabilidad (bisagras y pantallas flexibles), siguen siendo más frágiles, costosos y con baterías menores que los gama alta tradicionales.

Ventajas principales:



Diseño compacto: Son muy cómodos de llevar (tipo concha).

Multitarea y visualización: Pantallas grandes ideales para ver series o trabajar, pasando de móvil a tablet.

Funcionalidad: Modos de cámara versátiles (Flex mode).

Desventajas principales:



Durabilidad: La pantalla flexible puede sufrir desgaste, arrugas o fracturas en la bisagra con el tiempo.

Precio: Suelen ser mucho más caros que los smartphones normales.

Protección: Difíciles de proteger con fundas estándar.

En resumen, son excelentes si buscas lo último en tecnología y versatilidad, pero no si priorizas la máxima durabilidad o una batería de larga duración.

