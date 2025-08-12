¿Para privilegiados? La cantidad de dinero al año que cuesta ser gamer en México

Entre juegos de xBox, Playstation, PC y celulares móviles, se puede decir que en México hay más de 76 millones de gamers , según un estudio de Santander y Endeavor; si bien el gasto de jugar en cada consola es diferente, este estilo de vida sí representa una inversión importante por varios aspectos.

Hace décadas ser “gamer” era una tarea sencilla. Simplemente había que comprar una consola y un videojuego y listo, ese sería el único gasto, sin tener que preocuparte por membresías para estar en línea, mantenimiento, actualizaciones, DLC o cualquier otro detalle; ahora, ser gamer se ha convertido incluso en un trabajo y las condiciones cambiaron drásticamente.

El costo de ser gamer en México, inversión inicial

De manera lógica, si una persona quiere incursionar en el mundo gamer , debe estar dispuesto a hacer el costo inicial en una consola o en armar una PC, el cual puede ser de:



Comprar un xBox: Las versiones más recientes, de Series S o Series X, dependiendo de la memoria, pueden encontrarse por precios desde los $6000 hasta los $15000 mil pesos.

Las versiones más recientes, de Series S o Series X, dependiendo de la memoria, pueden encontrarse por precios desde los $6000 hasta los $15000 mil pesos. Comprar un Playstation : De igual manera, la versión más reciente, el cinco, dependiendo de sus características, se puede encontrar desde los $9000 hasta los $17000 mil pesos.

: De igual manera, la versión más reciente, el cinco, dependiendo de sus características, se puede encontrar desde los $9000 hasta los $17000 mil pesos. Armar una PC Gamer o comprar una laptop Gamer: Aquí el presupuesto puede variar muchísimo dependiendo de la calidad y características de las piezas, sin embargo, para armar una PC gamer decente se necesita invertir más de $10,000 pesos; asimismo, hay laptops gamer en el mercado que se pueden encontrar en rangos de $14000 a $25000 pesos.

El costo de jugar en línea

Otro factor importante es que, para muchos, el mundo gamer ya no se puede limitar a las experiencias personales, sino que se tiene que llevar al mundo en línea para hacerlo más divertido y competitivo. Gracias a esto, las consolas ofrecen los siguientes costos:



Xbox y PC: De los $169 a los $299 pesos mensuales

Playstation: De los $149 a los 260 pesos mensuales

Esto convierte el estilo de vida gamer en un gasto fijo para millones de personas.

El costo de los juegos

Y claro, si ya te metiste al mundo gamer será necesario mantenerte actualizado con los juegos más recientes o al menos los que te llamen la atención. Imaginemos que por año te compras dos juegos nuevos, que tienen un costo promedio de $1600 pesos, lo que se traduce a un gasto anual de $3200, más la membresía para jugar en línea, más el costo de la consola.

