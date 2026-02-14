Robo en una boda queda grabado y se vuelve viral; hombre se lleva casi 80 mil pesos y joyas
Un falso invitado ejecutó un robo en una boda frente a todos en Jaipur; dejó pérdidas de más de 80 mil pesos mexicanos y desató alerta por la estrategia.
Una celebración de lujo en Jaipur, India, terminó en escándalo tras un robo en una boda que quedó captado en video y se viralizó en redes sociales. El 7 de febrero, durante la recepción de Naveen Karol en el jardín Chandan Van, un hombre bien vestido subió al escenario como cualquier invitado.
Aprovechó que los novios saludaban a los asistentes, tomó el bolso de la novia y desapareció entre la multitud sin levantar sospechas.
¿Qué pasó exactamente?
El ladrón se acercó con naturalidad al escenario, actuó con calma y ocultó el bolso dentro de su blazer. Todo ocurrió en segundos frente a decenas de personas.
Las imágenes fueron grabadas por el fotógrafo del evento y ahora sirven como prueba clave para la investigación.
¿Qué se llevó el ladrón?
Dentro del bolso había cerca de 4 lakh de rupias, equivalentes a unos 80 mil pesos mexicanos, además de joyas de alto valor.
El monto total representa una fuerte pérdida económica y emocional para la familia.
¿Cómo actuó sin ser detectado?
Su vestimenta formal lo ayudó a mezclarse entre los invitados sin despertar sospechas. No hubo forcejeos ni gritos.
La distracción natural de la ceremonia jugó a su favor.
¿Se trata de un caso aislado?
La policía cree que pertenece a una banda que roba en bodas de alto perfil en Jaipur.
Estos grupos aprovechan eventos masivos para cometer hurtos rápidos y limpios.
¿Qué ha hecho la policía?
Las autoridades revisan cámaras de seguridad y el material del fotógrafo para identificar al responsable.
También reforzaron vigilancia en futuros eventos.
Consejos de seguridad para bodas y eventos similares
- No dejar bolsos, sobres de regalos o joyas sin vigilancia en el escenario o áreas visibles
- Asignar a personas de confianza para cuidar pertenencias valiosas
- Contratar seguridad adicional en celebraciones con grandes cantidades de efectivo o joyas
- Mantener objetos de valor en lugares cerrados o con candado durante la recepción
- Revisar identidades de personal o invitados desconocidos en zonas clave
Este incidente, captado en video, se ha viralizado rápidamente y sirve como recordatorio de la necesidad de extremar precauciones en eventos sociales masivos. La investigación continúa en curso.
