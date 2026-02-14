Robo en una boda queda grabado y se vuelve viral; hombre se lleva casi 80 mil pesos y joyas

Una celebración de lujo en Jaipur, India, terminó en escándalo tras un robo en una boda que quedó captado en video y se viralizó en redes sociales. El 7 de febrero, durante la recepción de Naveen Karol en el jardín Chandan Van, un hombre bien vestido subió al escenario como cualquier invitado.

Aprovechó que los novios saludaban a los asistentes, tomó el bolso de la novia y desapareció entre la multitud sin levantar sospechas.

¿Qué pasó exactamente?

El ladrón se acercó con naturalidad al escenario, actuó con calma y ocultó el bolso dentro de su blazer. Todo ocurrió en segundos frente a decenas de personas.

Las imágenes fueron grabadas por el fotógrafo del evento y ahora sirven como prueba clave para la investigación.

¿Qué se llevó el ladrón?

Dentro del bolso había cerca de 4 lakh de rupias, equivalentes a unos 80 mil pesos mexicanos, además de joyas de alto valor.

El monto total representa una fuerte pérdida económica y emocional para la familia.

¿Cómo actuó sin ser detectado?

Su vestimenta formal lo ayudó a mezclarse entre los invitados sin despertar sospechas. No hubo forcejeos ni gritos.

La distracción natural de la ceremonia jugó a su favor.

¿Se trata de un caso aislado?

La policía cree que pertenece a una banda que roba en bodas de alto perfil en Jaipur.

Estos grupos aprovechan eventos masivos para cometer hurtos rápidos y limpios.

¿Qué ha hecho la policía?

Las autoridades revisan cámaras de seguridad y el material del fotógrafo para identificar al responsable.

También reforzaron vigilancia en futuros eventos.

Consejos de seguridad para bodas y eventos similares

No dejar bolsos, sobres de regalos o joyas sin vigilancia en el escenario o áreas visibles

Asignar a personas de confianza para cuidar pertenencias valiosas

Contratar seguridad adicional en celebraciones con grandes cantidades de efectivo o joyas

Mantener objetos de valor en lugares cerrados o con candado durante la recepción

Revisar identidades de personal o invitados desconocidos en zonas clave

Este incidente, captado en video, se ha viralizado rápidamente y sirve como recordatorio de la necesidad de extremar precauciones en eventos sociales masivos. La investigación continúa en curso.

