Bodega Aurrera remata Nintendo Switch 2 de 256 GB

Si eres fan de Mario Bros y has estado esperando para comprarte la Nintendo Switch 2, te tenemos buenas noticias pues en Bodega Aurrera tiene descuento para que aproveches y la compres hasta a meses.

Precio de la Nintendo Switch 2

En casi todas las tiendas departamentales puedes encontrar la Nintendo Switch 2; sin embargo, en Bodega Aurrera la puedes encontrar con un descuento de 4 mil 700 pesos pues tiene un precio de 9 mil 799 pesos y se puede adquirir hasta a 12 meses sin intereses de 816.58 pesos.

Puedes comprarla en línea y recibirla en tu casa o te permite la opción de recogerla en tienda, así que puedes elegir la opción que más te convenga.

¿Cuáles son las especificaciones de la Nintendo Switch 2?

La Nintendo Switch 2 tiene una pantalla LCD táctil de 7.9 pulgadas y es compatible con HDR y hasta 120 hps, tiene tres modos de juego; portátil, semiportátil y modo TV. Cuenta con 256 GB de almacenamiento interno y se puede expandir mediante tarjetas de almacenamiento micro SD Express.

El dock es compatible con 4K cuando se conserva al televisor compatible, con el Game Chat puedes chatear por voz y compartir la pantalla de tu juego y conectarte al chat video mientras juegas. Los controladores Joy Con 2 se conectan magnéticamente y ofrecen controles del mouse. Te permite el multijugador del mismo sistema, inalámbrico local y multijugador online.

La caja contiene la consola, 2 Joy Con uno azul claro y otro rojo claro, adaptador de corriente de Nintendo Switch q, cable USB de carga, base de Nintendo, Armazón para controles Joy Con 2, dos correas del control y cable HDMI de ultra alta velocidad.

Novedades, juegos y precio de la Nintendo Switch 2

