Liverpool liquida TV Samsung gigante de 98 pulgadas con un 50% de descuento

Una pantalla que ocupa casi toda una pared y cuesta la mitad de su valor original ya no es solo un sueño para entusiastas de la tecnología. Liverpool lanzó una liquidación sorpresa sobre el televisor Samsung Crystal UHD de 98 pulgadas, rebajando su precio de $85.713 a $39.999,50 pesos. La oferta representa un descuento cercano al 50% y coloca este gigante del entretenimiento al alcance de más hogares mexicanos.

Características del Samsung Crystal UHD de 98 pulgadas

El equipo forma parte de la línea Crystal UHD 2024 de Samsung, pensada para quienes buscan una experiencia cinematográfica sin pagar las tarifas de las pantallas OLED o Neo QLED. A pesar de su tamaño monumental —la caja mide más de 2.2 metros de largo—, el diseño mantiene un perfil delgado que minimiza los bordes y facilita su integración en espacios amplios como salas familiares o cuartos de entretenimiento.

Entre sus funciones destacan:



Procesador Crystal 4K: ajusta colores y contraste en tiempo real para imágenes más nítidas.

ajusta colores y contraste en tiempo real para imágenes más nítidas. Supersize Picture Enhancer: tecnología de inteligencia artificial que evita que la imagen se vea pixelada en una pantalla tan grande.

tecnología de inteligencia artificial que evita que la imagen se vea pixelada en una pantalla tan grande. Tasa de refresco de 120Hz: reduce el desenfoque en escenas rápidas, útil tanto para ver partidos de fútbol como para jugar videojuegos.

reduce el desenfoque en escenas rápidas, útil tanto para ver partidos de fútbol como para jugar videojuegos. Samsung Gaming Hub: permite acceder a juegos de Xbox y otras plataformas en la nube sin necesidad de consola.

permite acceder a juegos de Xbox y otras plataformas en la nube sin necesidad de consola. Sistema operativo Tizen: incluye todas las apps de streaming populares como Netflix, Disney+ y Claro Video.

Oferta en Liverpool del Samsung Smart TV Crystal UHD de 98 pulgadas 4K.|Liverpool

Envío y formas de pago en Liverppol

Liverpool facilita la compra con varias opciones de pago. Los clientes con tarjeta Liverpool pueden dividir el monto en hasta 9 meses sin intereses, mientras que con tarjetas bancarias externas aplica hasta 6 meses sin intereses, sujeto a promociones vigentes. El envío es gratuito a todo el país, con entregas entre 2 y 7 días hábiles en zonas urbanas. También existe la modalidad Click & Collect para recoger en tienda, aunque por el tamaño del empaque se recomienda el envío a domicilio a menos que se cuente con camioneta o vehículo de carga.

Quienes deseen mayor protección pueden contratar garantías extendidas: dos años adicionales por alrededor de $12,000 pesos o tres años por $16,285 pesos. Estas cubren daños por fluctuaciones eléctricas y reparaciones técnicas más allá de la garantía estándar del fabricante.

La oferta responde a una tendencia creciente en el mercado mexicano: pantallas de gran formato a precios cada vez más accesibles. Hace unos años, un televisor de 98 pulgadas superaba fácilmente los 150,000 pesos; hoy, con esta promoción, se ubica por debajo de los 40,000. La clave está en que Samsung optó por tecnología LED convencional en lugar de paneles OLED, logrando reducir costos sin sacrificar resolución 4K ni funciones esenciales para gaming y streaming.

Para quienes planeen adquirirla, conviene verificar disponibilidad en el sitio de Liverpool, ya que las existencias de equipos de esta magnitud suelen ser limitadas durante promociones de liquidación.