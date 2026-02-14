La famosa casa roja de Snoopy llega en versión LEGO para fans adultos

LEGO presentó oficialmente la casa roja de Snoopy, un nuevo set de colección inspirado en la icónica historieta Peanuts, creado para adultos amantes del diseño y la nostalgia. El modelo forma parte de la línea LEGO Ideas y recrea con precisión la famosa caseta roja del carismático beagle.

El lanzamiento responde al crecimiento del mercado de sets para exhibición, donde LEGO apuesta por franquicias clásicas con fuerte conexión emocional. La casita de Snoopy busca convertirse en pieza decorativa y objeto de colección.

¿Cuándo sale a la venta la casita de Snoopy?

La preventa ya se encuentra disponible en la tienda oficial de LEGO y distribuidores autorizados.

La venta global comienza el 1 de junio de 2026, con alta expectativa entre fans de Peanuts y coleccionistas.

¿Qué trae incluido el set?

El kit cuenta con 964 piezas y está dirigido a mayores de 18 años.

Incluye a Snoopy articulado, Woodstock, la clásica caseta con paredes abatibles y accesorios como máquina de escribir y fogata.

¿Cuánto cuesta en México?

El precio oficial es de 1,999 pesos, con límite de tres unidades por cliente.

La compra acumula puntos LEGO Insiders para futuras recompensas.

LEGO Ideas y el poder de la comunidad

Este set nació como propuesta de fans votada por la comunidad.

LEGO transforma ideas populares en productos oficiales con alto valor cultural.

