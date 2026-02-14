Lanzan por tiempo limitado vasos coleccionables de Snoopy con temática de San Valentín

Si te gusta ir al cine y quieres disfrutar de una película en compañía de tu persona especial, en Cinemex lanzaron un combo con vasos coleccionables de Snoopy, así que si aún no tienes plan y regalo para este 14 de febrero, esta es una gran opción.

Vasos coleccionables de Snoopy

Mediante rede sociales, la cadena de cines Cinemex dio a conocer que para celebrar San Valentín tendrá disponibles los vasos coleccionables de Peanuts en combo y por tiempo limitado.

Son dos vasos de plástico, uno con tapa roja que trae dos corazones y a Snoopy y otro con tapa rosa que tiene un corazón rosa con las letras BFF que significan Best Friends Forever y Snoopy junto a Woodstock o Emilio.

Este San Valentín se celebra con Snoopy. 💘 Ya están disponibles los vasos coleccionables de Peanuts, en combo y por tiempo limitado. Exclusivos de Cinemex. pic.twitter.com/Vss1poeaaV — Cinemex (@Cinemex) February 12, 2026

Precio y qué incluye el combo

El combo para compartir incluye los dos vasos coleccionables, unas palomitas clásicas grandes y un chocolate Snickers o Snickers Xtrems, Milky Way o M&M's Chocolate y tiene un precio de 360 pesos.

Es importante mencionar que puedes cambiar el sabor de las palomitas por 20 pesos más o cambiar el sabor de tu bebida a Fuze Tea por 5 pesos más.

Este combo estará disponible hasta el 12 de marzo o hasta agotar existencias, el vaso no se vende de forma individual, únicamente dentro del combo.

Snoopy y la amistad

Snoopy es un personaje al que se le relaciona profundamente con la amistad porque representa la lealtad incondicional y el compañerismo con su vinculo con Woodstock o Emilio. A pesar de ser diferentes especies, ambos demuestran que la amistad se basa en la comprensión, lealtad y afecto. Además, Snoopy celebra a cada amigo tal y como es.

