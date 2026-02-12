Oferta del Realme GT 7: Su batería dura dos días y Walmart le hace descuento de casi 4 mil pesos

Si estás buscando un nuevo celular y la batería es algo que te importa bastante, sin duda el Realme GT 7 es una de las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado, considerando que también puede correr cualquier aplicación y juego, además de que igual puede ser utilizado para trabajar.

El precio de tienda de este teléfono en el 2026 es de $13,500 pesos mexicanos; sin embargo, Walmart tiene un atractivo descuento para que más personas puedan comprar este celular y probar una experiencia nueva con esta tecnología.

Precio del Realme GT 7 en Walmart

Es así que Walmart tiene un descuento de $3901 pesos en este teléfono Realme GT 7, por lo que comprarlo en su tienda en línea (en este link) nos deja el precio de $9,599 pesos, el precio más bajo en las tiendas mexicanas en este momento.

Por otro lado, también ofrece la opción de comprar el celular a 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, además de que este celular lo podemos encontrar en las versiones azul y negro.

Características del Realme GT 7

Con una pantalla de 6,78 pulgadas y una memoria RAM de 12 GB (expandible a 16 GB), el Realme GT 7 es una importante opción para trabajar, divertirse y realizar cualquier actividad, sin mencionar que tiene 256 GB de memoria interna para aprovechar el almacenamiento.

Este modelo de Walmart viene desbloqueado, para que el usuario pueda ponerle el chop de cualquier compañía. Y claro, su batería es uno de los grandes atractivos, ya que tiene 7000 mAh + carga rápida de 120 W, lo que asegura que se cargará en muy pocos minutos y que rendirá por, incluso, dos días seguidos.

Tiene una cámara trasera IMX906 de 50 MP + lente para retratos 2x de 50 MP, junto con un lente angular de 8 MP, con un sensor frontal IMX615 de 32 MP que sirve para adaptar la fotografía a diferentes situaciones.

