Rematan potente iPad Pro de 12.9 pulgadas y 128 GB de memoria a solo 9,514.49 pesos en Amazon México
El iPad Pro de 12.9 pulgadas baja a menos de 10 mil pesos con potencia profesional, pantalla premium y garantía Renewed incluida en Amazon México.
La plataforma Amazon México lanzó una oferta destacada en el iPad Pro de 12.9 pulgadas de cuarta generación por solo 9,514 pesos en versión Wi-Fi de 128 GB, dirigida a usuarios que buscan potencia profesional a menor costo.
La promoción corresponde a equipos reacondicionados certificados por Amazon Renewed, disponibles por tiempo limitado, con garantía y opciones de pago a meses sin intereses.
¿Qué incluye este iPad Pro?
El dispositivo integra pantalla Liquid Retina de 12.9 pulgadas con ProMotion de 120 Hz, colores amplios y brillo uniforme para trabajo exigente diario constante.
El procesador A12Z Bionic permite multitarea fluida, edición de video, juegos avanzados y compatibilidad con aplicaciones profesionales exigentes para productividad intensiva en cualquier entorno.
¿Qué significa "reacondicionado excelente" en Amazon Renewed?
Amazon Renewed somete cada unidad a pruebas técnicas, limpieza profunda y revisión estética para asegurar funcionamiento completo antes de su reventa al público general.
La batería mantiene al menos ochenta por ciento de capacidad original, respaldada por garantía de devolución durante noventa días posteriores a compra segura inicial.
Detalles importantes para compradores en México
El producto es importado por vendedor extranjero, aunque el precio final ya incluye impuestos aplicables al momento de compra mostrados en plataforma digital oficial.
Amazon gestiona el envío y permite pagos hasta 12 meses sin intereses, facilitando acceso tecnológico a más usuarios en diferentes presupuestos mensuales posibles reales.
Calificación de usuarios
Más de 2 mil 400 personas evaluaron el equipo con promedio alto de satisfacción por rendimiento y estado físico recibido al llegar al hogar.
Las reseñas destacan estabilidad, pantalla superior y ahorro significativo frente a modelos nuevos de características similares en tiendas tradicionales de tecnología premium actuales costosos.
¿En dónde comprar?
La promoción está disponible directamente en Amazon México dentro del programa Renewed certificado para productos reacondicionados con estándares controlados de calidad verificados previamente siempre.
Expertos recomiendan aprovechar pronto debido al inventario reducido y alta demanda tecnológica en dispositivos premium accesibles de Apple en el mercado actual mexicano digital.
