Una nueva investigación forense afirma que Kurt Cobain habría sido asesinado

El nombre de Kurt Cobain vuelve a sacudir al mundo de la música. Una nueva investigación forense afirma que el líder de Nirvana no se habría suicidado en 1994, sino que pudo haber sido víctima de un homicidio.

La teoría reabre el debate sobre la muerte de Kurt Cobain, uno de los episodios más polémicos del rock. En adn Noticias, te explicamos qué dice el nuevo análisis y por qué revive las dudas sobre cómo murió.

¿Cuál fue la causa de la depresión y muerte de Kurt Cobain?

Durante años, la versión oficial sostuvo que la muerte de Kurt Cobain estuvo relacionada con una fuerte depresión, consumo de heroína y presiones de la fama. El músico dejó una carta que fue interpretada como nota suicida.

Según reportes forenses de la época, el cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado con una escopeta y una herida fatal en la cabeza. Las autoridades señalaron que había altos niveles de heroína en su organismo.

Sin embargo, expertos independientes ahora cuestionan si, con esas concentraciones de droga, el cantante habría podido manipular la escopeta con la que presuntamente se disparó. Esta es una de las bases de la nueva hipótesis.

La hipótesis de la nueva investigación sobre la muerte de Kurt Cobain

La reciente investigación forense sugiere inconsistencias en la escena y plantea que el caso podría tratarse de un asesinato. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes ante tribunales, el análisis vuelve a poner en conversación global cómo murió el ícono del grunge.

Oficialmente, el caso sigue cerrado como suicidio. No obstante, el debate mediático y social crece, especialmente entre seguidores que desde hace décadas dudan de la versión oficial.

¿Cuántos años tendría Kurt Cobain si no hubiera muerto?

Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967. Si no hubiera ocurrido su muerte en 1994, hoy tendría 58 años de edad. Su legado con Nirvana y discos como Nevermind sigue influyendo a nuevas generaciones.

¿Tú qué opinas? ¿Crees que la muerte de Kurt Cobain debería reabrirse oficialmente? Te leemos.

