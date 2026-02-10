Liverpool oferta audífonos Skullcandy con gran batería y tecnología de localización
Estos audífonos destacan porque son muy cómodos y tienen una batería de larga duración y su relación calidad-precio es excelente.
Escuchar música, ver series o películas en el transporte público es cada vez más común y si quieres comprar unos nuevos audífonos, los Skullcandy On Ear Riff 2 inalámbricos tienen un descuento imperdible.
Precio de los audífonos Skullcandy inalámbricos
En Liverpool , los audífonos On Ear Riff 2 inalámbricos tienen un precio de lista de 999 pesos, pero tienen un descuento y quedan en 749 pesos y se pueden comprar a 9 meses sin intereses de 88.80 pesos.
Si compras en línea el envío es gratis en todo el país o puedes recoger en tienda. Estos audífonos destacan porque ofrecen comodidad y una batería que dura todo el día.
Skullcandy Riff 2 con 34 horas de batería
Los audífonos Skullcandy Riff 2 cuentan con cascos supraurales con batería que dura todo el día y la carga rápida de 10 minutos dura 4 horas. Cuentan con la tecnología de localización Tile, control de llamada, pista y volumen.
Entre las funciones adicionales se encuentran:
- Audio de baja latencia
- Modos de ecualización predefinidos y personalizados
- Asistente de voz
- Conexión automática
- Bluetooth v5.2
- Diseño plegable plano con máxima optimización del espacio
La caja contiene:
- Cascos Riff Wireless 2
- Cable de carga USB-C
- Cable AUX de reserva
- Manual de usuario
Usuarios destacan que los audífonos tienen buen audio y la batería dura mucho y la diadema es resistente incluso para llevarlos al gym aunque algunos usuarios han notado problemas con las piezas para las orejas y las almohadillas.
