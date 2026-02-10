inklusion.png Sitio accesible
Liverpool oferta audífonos Skullcandy con gran batería y tecnología de localización

Estos audífonos destacan porque son muy cómodos y tienen una batería de larga duración y su relación calidad-precio es excelente.

Oferta de los audífonos Skullcandy en Liverpool
Audífonos Skullcandy con descuento|Liverpool
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Escuchar música, ver series o películas en el transporte público es cada vez más común y si quieres comprar unos nuevos audífonos, los Skullcandy On Ear Riff 2 inalámbricos tienen un descuento imperdible.

Precio de los audífonos Skullcandy inalámbricos

En Liverpool , los audífonos On Ear Riff 2 inalámbricos tienen un precio de lista de 999 pesos, pero tienen un descuento y quedan en 749 pesos y se pueden comprar a 9 meses sin intereses de 88.80 pesos.

Si compras en línea el envío es gratis en todo el país o puedes recoger en tienda. Estos audífonos destacan porque ofrecen comodidad y una batería que dura todo el día.

Skullcandy Riff 2 con 34 horas de batería

Los audífonos Skullcandy Riff 2 cuentan con cascos supraurales con batería que dura todo el día y la carga rápida de 10 minutos dura 4 horas. Cuentan con la tecnología de localización Tile, control de llamada, pista y volumen.

Entre las funciones adicionales se encuentran:

  • Audio de baja latencia
  • Modos de ecualización predefinidos y personalizados
  • Asistente de voz
  • Conexión automática
  • Bluetooth v5.2
  • Diseño plegable plano con máxima optimización del espacio

La caja contiene:

  • Cascos Riff Wireless 2
  • Cable de carga USB-C
  • Cable AUX de reserva
  • Manual de usuario

Usuarios destacan que los audífonos tienen buen audio y la batería dura mucho y la diadema es resistente incluso para llevarlos al gym aunque algunos usuarios han notado problemas con las piezas para las orejas y las almohadillas.

Grandes novedades tecnológicas llegarán en el 2026

