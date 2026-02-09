VIDEO: ¿Monta atropellos o un accidente? Mujer es brutalmente atropellada en Av. Leones, Monterrey

Una mujer fue atropellada en la Av. Paseo de los Leones, en el estado de Monterrey. Un incidente que fue registrado en video y que ha provocado un gran debate en redes sociales por las acciones de la jovencita, quien presuntamente corrió justo cuando un auto se acercaba a gran velocidad.

Esto obligó a una movilización de los cuerpos de auxilio, quienes llegaron al lugar y se llevaron a la persona al hospital más cercano, aunque medios locales señalan que se encontraba en estado grave.

VIDEO: Mujer es atropellada en Av. Leones

Un automovilista que iba en el sentido contrario de la vialidad logró captar el momento. En las imágenes se ve a una joven caminando sobre la lateral de la avenida cuando, de repente, corre y cruza a los carriles centrales, en donde pasaban autos a gran velocidad y no había ningún cruce peatonal.

Un auto color blanco impactó directamente contra la mujer, quien salió proyectada varios metros. Incluso en el video se puede ver que, al momento del golpe, la chica es golpeada en el costado de la pierna y después se elevó por la inercia del golpe.

Captan aparatoso accidente donde una mujer se lanza al paso de un auto en plena Av. Leones en Monterrey.

Fue trasladada grave a un hospital.

¿La mujer lo hizo a propósito?

Una de las teorías en redes sociales era que la mujer se había puesto en esa situación a propósito, considerando las imágenes en donde se puede ver cómo acelera para cruzar y ponerse frente al vehículo .

Esto llevó a que algunas personas comentaran que la chica era una monta atropellos, una modalidad de extorsión contra conductores que ya se ha visto en diferentes lugares de México, pero esto no se ha comprobado.

Por ahora, no se ha revelado el estado de salud de la chica, quien, además de sufrir por el atropello, también tuvo heridas en diferentes partes del cuerpo tras el impacto contra el pavimento.

