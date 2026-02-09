Últimos días y se termina: Epic Games regala juegos gratis hasta el 12 de febrero y así puedes reclamarlos

La Epic Games Store mantiene su tradición de regalar juegos cada semana, y esta vez hay que darse prisa: los títulos gratuitos de esta entrega estarán disponibles solo hasta el jueves 12 de febrero. Quienes los reclamen antes de que termine el plazo los conservarán para siempre en su biblioteca digital, sin costo alguno.

Juegos gratis en Epic Games hasta el 12 de febrero

Durante esta semana, la plataforma ofrece dos opciones distintas. El primero es Botany Manor, una aventura en primera persona ambientada en una mansión victoriana inglesa. Aquí encarnas a Arabella Greene, una botánica retirada que se instala en el campo para escribir un libro sobre plantas olvidadas. Sin combates ni cronómetros, el juego invita a explorar jardines, habitaciones secretas y pasillos llenos de pistas para resolver puzzles botánicos con calma. Su ritmo pausado y su ambientación detallada lo han convertido en una experiencia bien valorada por quienes buscan algo relajante.

El segundo regalo es el Poison Retro Set, un paquete de contenido descargable para el juego Pixel Gun 3D. No se trata de un título independiente, sino de un conjunto de armas y cosméticos con estilo arcade retro: desde rifles láser hasta lanzadores de ondas, todos con efectos visuales de neón y un toque de daño por veneno. Para usarlo es necesario tener instalado Pixel Gun 3D, ya que el contenido se integra directamente al juego base.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Reclamar ambos es sencillo y no requiere tarjeta de crédito. Solo sigue estos pasos:



Ingresa a tu cuenta en la Epic Games Store (si no tienes una, crearla es gratis).

(si no tienes una, crearla es gratis). Busca en la tienda Botany Manor o Poison Retro Set ; también aparecen destacados en la página principal.

; también aparecen destacados en la página principal. Haz clic en el botón "Obtener" sobre cada título.

sobre cada título. Confirma la acción y listo: los juegos ya forman parte de tu biblioteca personal.

los juegos ya forman parte de tu biblioteca personal. Podrás descargarlos e instalarlos cuando quieras, incluso meses después.

Vale la pena recordar que estos regalos desaparecen de la oferta gratuita el 12 de febrero a las 12:00 horas (hora de la Ciudad de México). Una vez que pasen esas 24 horas, ambos volverán a su precio habitual. La promoción semanal de Epic Games ha permitido que millones de usuarios acumulen decenas de títulos sin pagar, siempre que actúen antes del cierre.

No hace falta ser experto en videojuegos para aprovechar esta oportunidad: basta con tener una computadora, conexión a internet y unos minutos libres. Si te late probar una aventura tranquila o sumar armas con estilo retro a tus partidas, esta es tu semana.