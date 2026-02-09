“Villa’s Tacos”, el puesto de un michoacano que llegó al show de Bad Bunny en el Super Bowl

¡Ese muchacho me llena de orgullo! No hablamos solo de Bad Bunny, sino del mexicano Víctor Villa, quien llevó su puesto de tacos al show de medio tiempo del Super Bowl 2026 . Tal vez solo apareció dos segundos, pero fue más que suficiente para que "Villa's Tacos" se robara la atención de millones de mexicanos.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, compartió un mensaje de orgullo por ver el puesto de "Villa's Tacos" en el Super Bowl, ya que es un local del mexicano y michoacano Víctor Villa.

"Desde las calles de Los Ángeles hasta el centro del campo (...) nuestra cultura sigue conquistando corazones. ¡Felicidades, Víctor, por ser un digno embajador de nuestra tierra y un ejemplo de que el trabajo duro rinde frutos!", escribió.

La historia de "Villa's Tacos", un negocio familiar en Los Ángeles que llegó al Super Bowl

El emprendedor mexicano comenzó vendiendo tacos en pequeñas reuniones familiares y eventos. Antes de tener su local, vendía tacos en la casa de su abuela y poco a poco consiguió una importante base de clientes, gracias a su receta que lograba tacos muy similares a los que podemos encontrar en México.

Así, "Villa's Tacos" abrió formalmente en el 2018 y su calidad provocó que miles de personas comenzaran a frecuentar el lugar. Literalmente, logró llevar el sabor de México a Estados Unidos y casi una década después, Bad Bunny lo invitó al show del medio tiempo del Super Bowl.

¿Dónde está el puesto de "Villa's Tacos" en Los Ángeles?

No es casualidad, "Villa's Tacos" ya es uno de los favoritos en Los Angeles y, considerando que gastando entre 10 y 20 dólares uno sale satisfecho, el lugar ha crecido de manera importante.

En Google Maps podemos encontrar el local de Villa's Tacos en la 5455 N Figuera St, Los Angeles, CA 90042, muy cerca de la estación del metro Highland Park.

