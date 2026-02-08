"¡Uno de los peores en la historia!” Critican a Bad Bunny por show de medio tiempo en el Super Bowl

Bad Bunny fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LX , un partido que protagonizaron Seattle Seahawks y New England Patriots. Para millones, fue uno de los mejores shows que ha tenido la NFL, aunque hay muchísimas personas que no estuvieron de acuerdo.

Y sí, en redes sociales también comenzaron a surgir críticas contra el cantante de Puerto Rico. A pesar de que en su espectáculo tuvo invitados del calibre de Lady Gaga y Ricky Martin, algunas personas aseguran que no se sorprendieron, entre ellas, Donald Trump.

Donald Trump odió el show de Bad Bunny

"El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una ofenza a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", escribió el presidente de Estados Unidos a través de Truthsocial.

Trump aseguró que fue una "bofetada" para Estados Unidos y que no había nada inspirador en el show de Bad Bunny.

Críticas a Bad Bunny por el show de medio tiempo

"Con suerte pude entender una palabra que pronuncia Bad Bunny", dicen algunos, además de que para muchos otros, ya puede ser considerado como el peor show de medio tiempo del Super Bowl en la historia.

En gustos se rompen géneros y hay muchas personas que simplemente no pueden sentirse a gusto con las canciones de Bad Bunny. Sí, hay muchos latinos que no estuvieron de acuerdo con su presentación.

Así, miles de personas compartieron la opinión de Trump y su disgusto por el 'Conejo Malo', haciendo un debate mucho más grande en redes.

HISTÓRICO: Bad Bunny se acaba de subir al podio del peor show de la historia en un Super Bowl. pic.twitter.com/Mts5aQcbPT — Pablo Munoz Iturrieta (@PMunozIturrieta) February 9, 2026

El peor Super Bowl que he visto en toda mi vida — Luis Martinez ⚓️🕸️🕷️ (@FermanMtz) February 9, 2026

