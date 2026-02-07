Revelan causa de muerte del cantante Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down

Brad Arnold formó la banda 3 Doors Down como baterista y vocalista. Se convirtió en una leyenda de la música y es por eso que millones de personas lamentan la noticia de su muerte este sábado 7 de febrero, algo que fue confirmado por la misma banda en un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

La banda 3 Doors Down es un referente del rock post-grunge, con canciones que conectaron con millones de oyentes en todo el mundo, muchas de ellas compuestas por el mismo Brad Arnold.

¿De qué murió Brad Arnold?

En el comunicado detallan que el cantante murió en paz, mientras dormía, en compañía de su esposa Jennifer y de sus seres queridos. El motivo de su muerte fue el cáncer de riñón, el cual le fue diagnosticado en mayo de 2025, ya en etapa 4.

"Me diagnosticaron que tenía un carcinoma de células claras de células renales que había metastatizado en mi pulmón", dijo el vocalista meses antes en sus redes sociales. Dicha enfermedad obligó a la banda a cancelar una gira que tenían programada y, luego de meses de lucha, ese cáncer fue la causa de su muerte.

¿Quién fue Brad Arnold?

Nació el 27 de septiembre de 1978 en Mississippi, Estados Unidos, y formó la banda 3 Doors Down a finales de los 90's, creando una agrupación "fresca" para la industria musical que ganó reconocimiento en poco tiempo.

Algunas de sus canciones más populares son "Kryptonite", "Here Without You", When I'm Gone", "It's Not My Time", y muchas más. Con un estilo que mezcla el rock alternativo, el post-grunge y canciones que conectan con las emociones más profundas.

