Protege tu cuenta de PlayStation: así evitas que te roben el perfil y hasta el dinero de tu tarjeta

Hace unos meses, el periodista francés Nicolas Lellouche perdió el control de su cuenta de PlayStation de la forma más inesperada: no fue por un virus ni una contraseña débil, sino porque alguien engañó al soporte técnico de Sony usando solo el número de una factura.

Su caso no es aislado. Usuarios en México y otros países han reportado intrusiones aunque usen contraseñas largas y tengan activada la verificación en dos pasos.

¿Cómo darte cuenta si tu cuenta de PlayStation está en peligro?

La app oficial de PlayStation es tu primera aliada. Si ves el puntito azul junto a tu avatar indicando que estás en línea, pero tú no estás jugando, ahí hay algo raro. Puedes ponerte "fuera de línea" para observar sin que el intruso se dé cuenta.

Otra señal clara es encontrar una consola desconocida en la lista de dispositivos autorizados. Desde la página de PlayStation, en "Gestión de dispositivos", checa qué PS4 o PS5 tienen acceso. Si aparece una que nunca has usado, alguien más la marcó como principal para aprovechar tus juegos y suscripciones.

Estas pistas también deben encender las alarmas:



Te llegan correos de Sony sobre cambios en tu correo de inicio de sesión o códigos 2FA que tú no pediste

Aparecen amigos nuevos que no agregaste o trofeos en juegos que jamás abriste

El historial de compras muestra pagos extraños, suscripciones nuevas o juegos que no reconoces

Alguien te escribe por mensaje privado pidiendo una captura de tu factura o recibo de compra

Lo último suena inofensivo, pero es peligroso. Esos documentos llevan números de pedido que, en manos de un ladrón, sirven para suplantar tu identidad con el soporte y quedarse con todo tu perfil.

La defensa empieza con lo básico: nunca compartas fotos de tus facturas, ni en redes sociales ni en grupos de WhatsApp. Revisa tus publicaciones antiguas y borra cualquier imagen donde aparezca el número de serie de tu consola o detalles de compras. Si no usas PayPal o tarjetas guardadas con frecuencia, quítalas de tu cuenta y activa las notificaciones de compra para enterarte al instante de cualquier movimiento.

Pasos a seguir en caso de robo de cuenta en PlayStation

Sony ya permite usar Passkeys, un sistema que reemplaza la contraseña con tu huella digital o rostro. Es más seguro y evita muchos dolores de cabeza. Mantén activa siempre la verificación en dos pasos y, si notas algo sospechoso, entra a playstation.com y usa "Cerrar sesión en todos los dispositivos". Eso expulsará al intruso, aunque solo puedes hacerlo una vez cada seis meses.

Si ya es tarde y detectaste compras extrañas, contacta de inmediato al soporte de PlayStation. Expertos de ESET advierten que, pese a las mejoras técnicas, la ingeniería social sigue siendo la puerta trasera favorita de los ladrones. Mientras Sony refuerza sus protocolos, la vigilancia constante del usuario sigue siendo la mejor barrera contra quienes quieren meterse a tu cuenta, llevarte tus juegos y hasta vaciar tu tarjeta.

