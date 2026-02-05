Plan de fin de semana: Restaurantes familiares en Jalisco que instalarán pantallas especiales y menús para el “Super Domingo”

El Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del año, llegará hasta Jalisco. Con este evento cada vez más cerca, diversos bares y restaurantes de Guadalajara y la zona metropolitana son ideales para vivir el ambiente deportivo este próximo domingo 8 de febrero.

Para ver el Super Bowl 2026 en Guadalajara, existen diversas opciones que ofrecen desde pantallas gigantes hasta paquetes especiales de consumo. El partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots comenzará aproximadamente a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Familias, grupos de amigos y seguidores del futbol americano podrán disfrutar del partido, checa los detalles.

Los mejores lugares para ver partidos en Guadalajara

Alboa Landmark: Ubicado en Zapopan, además de sus pantallas ofrece actividades adicionales como boliche y mesas de billar, ideal para espectadores de todas las edades

Twin Peaks Midtown: Conocido por su ambiente deportivo y su concepto de "man cave", con televisores en prácticamente todas las esquinas. Su menú con alitas, hamburguesas y cervezas frías lo convierte en una de las opciones clásicas para seguir el partido sin distracciones

Hooters Galerías: También figuran entre los lugares más concurridos para el Super Bowl, con pantallas gigantes y paquetes especiales para el día del juego que incluyen combinaciones de alitas y bebidas

York Pub: Se ha consolidado como un punto de reunión cervecero gracias a su variada oferta de alitas y boneless, así como su ambiente relajado para disfrutar tanto del partido como de una comida casual

Partners & Brothers en Terranova: Promete un ambiente intenso gracias a su gran cantidad de pantallas y la presencia habitual de fanáticos de la NFL.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX (2026) se puede ver en México a través de TV Azteca, específicamente por la señal de Azteca 7. La cobertura de la televisora para este evento inicia a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

El show de Medio Tiempo estará encabezado por Bad Bunny, con la apertura del espectáculo a cargo de la banda Green Day.

