Plan de fin de semana: Restaurantes familiares en Jalisco que instalarán pantallas especiales y menús para el “Super Domingo”
Familias, grupos de amigos y seguidores del futbol americano podrán disfrutar del partido, checa los detalles.
El Super Bowl 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del año, llegará hasta Jalisco. Con este evento cada vez más cerca, diversos bares y restaurantes de Guadalajara y la zona metropolitana son ideales para vivir el ambiente deportivo este próximo domingo 8 de febrero.
Para ver el Super Bowl 2026 en Guadalajara, existen diversas opciones que ofrecen desde pantallas gigantes hasta paquetes especiales de consumo. El partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots comenzará aproximadamente a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).
Los mejores lugares para ver partidos en Guadalajara
- Alboa Landmark: Ubicado en Zapopan, además de sus pantallas ofrece actividades adicionales como boliche y mesas de billar, ideal para espectadores de todas las edades
- Twin Peaks Midtown: Conocido por su ambiente deportivo y su concepto de "man cave", con televisores en prácticamente todas las esquinas. Su menú con alitas, hamburguesas y cervezas frías lo convierte en una de las opciones clásicas para seguir el partido sin distracciones
- Hooters Galerías: También figuran entre los lugares más concurridos para el Super Bowl, con pantallas gigantes y paquetes especiales para el día del juego que incluyen combinaciones de alitas y bebidas
- York Pub: Se ha consolidado como un punto de reunión cervecero gracias a su variada oferta de alitas y boneless, así como su ambiente relajado para disfrutar tanto del partido como de una comida casual
- Partners & Brothers en Terranova: Promete un ambiente intenso gracias a su gran cantidad de pantallas y la presencia habitual de fanáticos de la NFL.
¿Dónde ver el Super Bowl 2026?
El Super Bowl LX (2026) se puede ver en México a través de TV Azteca, específicamente por la señal de Azteca 7. La cobertura de la televisora para este evento inicia a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).
El show de Medio Tiempo estará encabezado por Bad Bunny, con la apertura del espectáculo a cargo de la banda Green Day.
