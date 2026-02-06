El outfit que usará el “Conejo Malo": ¿quién diseñaría su vestuario para el show de medio tiempo?

El mundo del espectáculo espera con ansias el vestuario que lucirá Bad Bunny en su concierto de medio tiempo del Super Bowl 60. Aunque ya se sabe que será una presentación histórica por ser un artista latino quien encabeza este show, aún no se ha revelado quién diseña específicamente el atuendo para esta ocasión.

No obstante, sí existen registros de los estilos que el "Conejo Malo" ha utilizado a lo largo de sus giras y presentaciones, creados por distintos diseñadores que han trabajado con él en diferentes momentos de su carrera.

¿Quiénes han diseñado los outfits de Bad Bunny?

El estilo icónico y disruptivo de Bad Bunny es el resultado de la colaboración con reconocidos diseñadores, marcas de lujo y un equipo de estilistas de cabecera.

Los principales responsables de su imagen y los outfits más memorables son:

Estilistas principales



Storm Pablo (Manuel San Agustín Pablo III): Es considerado el estilista clave en la transformación de Bad Bunny en un ícono de la moda. Ha trabajado con él desde hace años, definiendo sus looks para eventos como Coachella y galas, incorporando elementos de identidad puertorriqueña.

Marvin Douglas Linares: Trabaja junto a Storm Pablo en la creación de la imagen del artista, especialmente durante su residencia de conciertos en Puerto Rico.

Diseñadores y marcas

Bad Bunny ha colaborado y vestido de marcas de alta moda que han diseñado piezas personalizadas para él:



Jacquemus: Colaboró en campañas donde lució moda de género fluido, incluyendo trajes llamativos y tacones.

Schiaparelli: Diseñó el traje de alta costura que lució en los Grammys 2026, convirtiéndose en el primer hombre en llevar la marca en ese escenario.

Mugler: Diseñó los looks para el festival Coachella.

Roberto Sánchez: Diseñador mexicano que ha destacado como uno de sus favoritos.

Yayi Pérez: Diseñadora boricua que ha creado guayaberas personalizadas para él.

Otras marcas: Ha utilizado prendas de Miu Miu, Tom Ford, Bottega Veneta y Calvin Klein.

Colaboraciones de diseño (Sneakers/Ropa)



Adidas: La alianza más importante, con la que ha lanzado múltiples colecciones de tenis (Forum, Response CL, Gazelle) y prendas desde 2021, incluyendo su próximo modelo propio, el "BadBo 1.0 Resilience".

Crocs: Colaboración de calzado.

El estilo de Bad Bunny destaca por mezclar alta moda con elementos urbanos y culturales, a menudo desafiando normas de género.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026?

El Super Bowl LX (2026) se puede ver en México a través de TV Azteca, específicamente por la señal de Azteca 7. La cobertura de la televisora para este evento inicia a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

El show de Medio Tiempo estará encabezado por Bad Bunny, con la apertura del espectáculo a cargo de la banda Green Day.

