Rescate a tiempo evita tragedia de dos niñas; tuvieron un contacto peligroso en un videojuego en línea

Las autoridades rescataron a dos niñas que abandonaron su hogar para reunirse con un adulto conocido a través de un videojuego en línea, luego de semanas de conversaciones digitales que escaparon a la supervisión familiar. El caso ocurrió tras la rápida reacción de los padres, quienes notaron la desaparición de las menores y alertaron de inmediato a la policía, lo que permitió activar un operativo de búsqueda urgente.

El desenlace positivo evitó un posible delito grave y volvió a encender la preocupación sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en plataformas digitales de entretenimiento, donde la interacción con desconocidos se ha vuelto cada vez más común y difícil de controlar.

¿Qué pasó exactamente?

Las dos hermanas establecieron contacto con un adulto que, con el paso del tiempo, ganó su confianza mediante mensajes constantes y conversaciones personales. Lo que inició como una interacción dentro del juego escaló a una relación digital más privada.

Esta manipulación emocional terminó por convencerlas de salir de casa sin autorización para encontrarse en persona, una situación que pudo haber tenido consecuencias graves de no ser por la intervención oportuna.

¿En qué plataforma ocurrió el contacto inicial?

El primer acercamiento ocurrió en Roblox, una plataforma ampliamente utilizada por menores debido a su entorno creativo y social.

Especialistas señalan que estos espacios permiten chats directos que pueden ser aprovechados por personas con intenciones ocultas.

¿Cuáles son los principales riesgos en los videojuegos en línea?

Uno de los mayores peligros es la imposibilidad de verificar la identidad real de quien está del otro lado de la pantalla.

Adultos pueden fingir ser menores, generar vínculos afectivos y trasladar conversaciones a aplicaciones privadas sin control.

¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos?

Autoridades recomiendan activar controles parentales, supervisar contactos digitales y fomentar una comunicación abierta sobre los peligros en línea.

Detectar cambios de conducta, secretismo o uso excesivo de dispositivos puede ser clave para prevenir situaciones de riesgo.

