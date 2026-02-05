Fans de Lego, este es su paraíso: El lugar secreto para conseguir sets y figuras con hasta 50% de descuento en CDMX

Las figuras armables de Lego se han convertido en piezas de colección y/o decoración que son adoradas por miles de personas. Es por eso que hoy te contamos sobre un lugar oculto en la Ciudad de México (CDMX) en donde se pueden encontrar diferentes sets y figuras con un descuento que puede ser de hasta el 50%.

Si todavía no has comprado alguna figura de Lego, este lugar podría ser tu favorito para empezar, ya que la inversión será amable con tu bolsillo y sería una oportunidad perfecta para acercarse a este mundo, aunque cuidado, porque puede ser adictivo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ubicación del lugar secreto para conseguir Legos baratos en CDMX

Llegar es muy sencillo. Se encuentra a unos minutos del Metrobús Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico de la CDMX. Después debes caminar al callejón de Girón, en donde podrás encontrar el lugar. La ubicación es: Segundo, Girón No 26-Local 14, en la Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Las piezas de Lego que podemos encontrar en este lugar

Si no eres fanáticos de los juguetes o figuras de Lego , podrías probar con las flores y adornos que han incorporado desde hace un par de años. Por ejemplo, podrías tener 2 piezas de flores por solo $150 pesos, un excelente precio considerando que literalmente estas flores pueden durar toda la vida.

Y claro, también podremos encontrar las figuras y sets de Lego más populares del momento, como aquellos de Pokemón, One Piece, Harry Potter, Marvel y Disney, en donde dependiendo del producto, podrías encontrar un importante ahorro del 50% o más en comparación a la venta en tiendas oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.