El festín en casa: Recetas fáciles y rápidas de botanas para impresionar a tus amigos en el Super Bowl

¿Pusiste la casa para ver el Super Bowl 2026, pero aún no tienes las botanas? No te preocupes porque hay recetas muy fáciles y que se preparan con pocos ingredientes para que estén listas para cuando lleguen tus amigos.

El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California y el partido entre Seattle Seahawks y New Englad Patriots, alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026. Podrás disfrutarlo con tan solo sintonizar la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

Recetas fáciles para disfrutar el Super Bowl

Papas con queso cheddar y tocino

Esta receta es uno de los favoritas no solo porque es muy fácil, sino porque es deliciosa , ya que solo debes comprar papas fritas de tu preferencia para después bañarlas con queso cheddar. El tocino lo deberás cortar en trozos, freirlo y por último esparcirlo por arriba.

Papas condimentadas

Las papas condimentadas serán las estrellas de tu convivencia, si decides condimentarlas, y para ello solo so ncesarios seis ingredientes:

En un bowl solo debes vertir:

100 ml de aceite de oliva

2 cucharads de perejil picado

3 cucharadas de queso parmesano en polvo

1 ojo rayado

1/2 cucharada de pimienta

1/2 cucharada de paprika

1 cucharada de orégano y tomillo en polvo

