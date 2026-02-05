El festín en casa: Recetas fáciles y rápidas de botanas para impresionar a tus amigos en el Super Bowl
¡Disfruta del juego de manera deliciosa! El Super Bowl 2026 será increíble con estas recetas fáciles y rápidas de hacer.
¿Pusiste la casa para ver el Super Bowl 2026, pero aún no tienes las botanas? No te preocupes porque hay recetas muy fáciles y que se preparan con pocos ingredientes para que estén listas para cuando lleguen tus amigos.
El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California y el partido entre Seattle Seahawks y New Englad Patriots, alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026. Podrás disfrutarlo con tan solo sintonizar la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Recetas fáciles para disfrutar el Super Bowl
- Papas con queso cheddar y tocino
Esta receta es uno de los favoritas no solo porque es muy fácil, sino porque es deliciosa , ya que solo debes comprar papas fritas de tu preferencia para después bañarlas con queso cheddar. El tocino lo deberás cortar en trozos, freirlo y por último esparcirlo por arriba.
- Papas condimentadas
Las papas condimentadas serán las estrellas de tu convivencia, si decides condimentarlas, y para ello solo so ncesarios seis ingredientes:
En un bowl solo debes vertir:
- 100 ml de aceite de oliva
- 2 cucharads de perejil picado
- 3 cucharadas de queso parmesano en polvo
- 1 ojo rayado
- 1/2 cucharada de pimienta
- 1/2 cucharada de paprika
- 1 cucharada de orégano y tomillo en polvo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.