inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Operación Enjambre: Detienen a Diego "N", presidente municipal de Morena, y 3 funcionarios de Tequila, Jalisco

El festín en casa: Recetas fáciles y rápidas de botanas para impresionar a tus amigos en el Super Bowl

¡Disfruta del juego de manera deliciosa! El Super Bowl 2026 será increíble con estas recetas fáciles y rápidas de hacer.

recetas-faciles-super-bowl-2026.jpg
|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Adriana Pacheco

¿Pusiste la casa para ver el Super Bowl 2026, pero aún no tienes las botanas? No te preocupes porque hay recetas muy fáciles y que se preparan con pocos ingredientes para que estén listas para cuando lleguen tus amigos.

El Super Bowl LX se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California y el partido entre Seattle Seahawks y New Englad Patriots, alrededor de 17:00 horas (hora del centro de México) el 8 de febrero de 2026. Podrás disfrutarlo con tan solo sintonizar la señal de Azteca Deportes, ya sea por Azteca 7, la app o la página oficial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Recetas fáciles para disfrutar el Super Bowl

  • Papas con queso cheddar y tocino

Esta receta es uno de los favoritas no solo porque es muy fácil, sino porque es deliciosa , ya que solo debes comprar papas fritas de tu preferencia para después bañarlas con queso cheddar. El tocino lo deberás cortar en trozos, freirlo y por último esparcirlo por arriba.

  • Papas condimentadas

Las papas condimentadas serán las estrellas de tu convivencia, si decides condimentarlas, y para ello solo so ncesarios seis ingredientes:

En un bowl solo debes vertir:

  • 100 ml de aceite de oliva
  • 2 cucharads de perejil picado
  • 3 cucharadas de queso parmesano en polvo
  • 1 ojo rayado
  • 1/2 cucharada de pimienta
  • 1/2 cucharada de paprika
  • 1 cucharada de orégano y tomillo en polvo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Super Bowl

LO MÁS VISTO