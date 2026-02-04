Las mejores “Watch Parties” en CDMX: Restaurantes y bares con pantallas gigantes y promociones especiales

¿Estás listo para ver el Super Bowl LX entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle? Para los fanáticos del deporte que buscan vivir cada partido como si estuvieran en el estadio, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con una variedad de "watch parties" en bares y restaurantes equipados con pantallas gigantes, ambiente festivo y promociones.

En adn Noticias te presentamos una guia de "sports bars" a los que puedes acudir y ver el partido rodeado de amigos.

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en CDMX?

1. Sport&chips Coyoacán

En Coyoacán, este bar deportivo es uno de los favoritos para ver desde NFL hasta futbol internacional. Cuenta con múltiples pantallas, billar o boliche y una amplia oferta de botanas, cervezas y cócteles. Su ubicación exacta es: Miguel Ángel de Quevedo 1144.

2. Burger Bar Joint

Aunque destaca por su menú de hamburguesas y cervezas artesanales, este bar en la colonia Roma también es reconocido por transmitir partidos con buen ambiente y pantallas visibles desde varias zonas del lugar. Ideal para quienes buscan un ambiente relajado sin perder la emoción del juego. Dirección: Av. Álvaro Obregón 100, Col, Roma Nte., Cuauhtémoc.

3. Arena Sports Bar

Aquí se vive una propuesta distinta: platillos y bebidas que reinventan lo clásico de los sports bars, sin perder el ambiente y la emoción que solo los grandes eventos deportivos generan. Es el spot perfecto para disfrutar el Super Bowl LX, los partidos más esperados de futbol o sentir la adrenalina de la Fórmula 1. Para reservaciones, llama al 56 1667 5471. Ubicación exacta: Galerías Insurgentes, Oso 73.

4. Pinche Gringo BBQ

Pinche Gringo BBQ es considerado uno de los mejores lugares en la Ciudad de México para ver el Super Bowl. El restaurante organiza un evento anual llamado "The Super Game Experience" que busca replicar la atmósfera de un estadio estadounidense. Ubicaciones: Patio Narvarte (Cumbres de Maltrata 360) y Warehouse Polanco (Lago Iseo 296).

5. Salón Corona y Chili's

Son de las opciones habituales para disfrutar de la emoción del deporte con pantallas visibles desde todo el local y un ambiente animado. Nunca fallan.

Recuerda consultar las promociones, reservar con anticipación o llegar muy temprano pues en estas fechas los lugares pueden llenarse rápidamente.

