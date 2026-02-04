La evolución de los videojuegos: Ahora podrán crearse con Inteligencia Artificial

Google ha cambiado el mercado de los videojuegos luego de anunciar la nueva actualización de Project Genie, su nueva herramienta de inteligencia artificial que permite a los usuarios crear sus propios videojuegos , con los detalles que ellos quieran, sin tener que invertir horas en la programación.

Sí, desde hace años era bien sabido que crear un videojuego desde cero era una tarea extremadamente complicada que necesitaba un trabajo constante de varias personas; sin embargo, Google ha cambiado el juego y algunas empresas desarrolladoras sufrieron un efecto adverso de inmediato.

Los videojuegos podrán ser creados con inteligencia artificial

Project Genie es una herramienta de inteligencia artificial de Google, con una tecnología que permite crear, explorar y remezclar mundos interactivos a partir de texto e imágenes. Los usuarios tienen que escribir los prompts detallando el mundo que desean crear y la IA hará el resto.

Por ahora, el sistema tiene un límite de 60 segundos en el mundo generado, pero el potencial es muy grande. Hemos visto ejemplos en los que han creado mundos abiertos para videojuegos, con elementos sencillos desde una bola de color azul hasta el personaje de Goku caminando.

Project Genie solo se encuentra disponible en Estados Unidos para usuarios con suscripción a Google IA Ultra, pero se espera que en unos meses se pueda ampliar para que más personas puedan utilizarla, sin mencionar que tiene potencial para crear videojuegos completos.

Introducing Project Genie: An experimental research prototype powered by Genie 3, our world model, that lets you prompt an interactive world into existence — and then step inside 🌎 pic.twitter.com/Zn84k0iJ48 — Google (@Google) January 29, 2026

La industria de los videojuegos sufre un duro golpe de la inteligencia artificial

El impacto en el mercado fue inmediato. Empresas sufrieron caídas en su valor luego del anuncio de Google. Por ejemplo, Unity Software, responsable del motor gráfico Unity, perdió más del 24% de su valor. Roblox cayó yn 13%, y la empresa Take-Two Interactive sufrió una caída del 10% (caso destacado, ya que es dueña de Rockstar y Grand Theft Auto ).