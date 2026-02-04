El secreto de un especialista en Android: “Si tu teléfono no tiene más espacio no hace falta comprar uno nuevo”

¿Tu celular Android empieza a avisarte que el almacenamiento está lleno? Antes de pensar en gastar en un modelo nuevo, existe una ruta más sencilla. El creador Cabra, detrás del canal de Youtube "El Rincón de Cabra", comparte una serie de pasos prácticos para recuperar gigas sin perder información valiosa.

Los consejos de un referente para recuperar espacio en el teléfono Android

El primer lugar donde revisar es la carpeta de descargas. Con apps como Archivos de Google o Mis archivos (en dispositivos Samsung), basta entrar a esa sección para encontrar PDFs, imágenes temporales o archivos olvidados desde hace meses. Antes de borrar, conviene verificar que nada sea indispensable; después, seleccionar varios elementos y enviarlos a la papelera libera espacio de inmediato.

Otro punto clave es Google Fotos. Al abrir la app, ir al ícono de perfil y buscar "Liberar espacio en este dispositivo", el sistema elimina del teléfono las fotos y videos que ya tienen respaldo en la nube. Como explica Cabra, "va a eliminar todas las imágenes y videos que ya tengas resguardadas en la nube. No es que los perdiste". Es decir, permanecen accesibles en línea, pero dejan de ocupar memoria interna.

Las redes sociales también acumulan basura digital sin que nos demos cuenta. En los Ajustes del teléfono, al entrar a Aplicaciones y seleccionar YouTube, Instagram, TikTok o Facebook, aparece la opción Almacenamiento. Allí, el caché —archivos temporales usados para agilizar la navegación— suele ocupar cientos de megas o incluso varios gigas. Borrarlo no afecta sesiones iniciadas ni contenido guardado; solo limpia lo temporal.

Para mensajería, tanto WhatsApp como Telegram guardan archivos multimedia que muchas veces ya no necesitamos. En WhatsApp, la sección Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento muestra documentos reenviados o videos pesados. Telegram, por su parte, permite borrar caché directamente desde Ajustes > Datos y almacenamiento, conservando siempre una copia en su nube.

Finalmente, la app Files de Google funciona como un escáner integral: detecta duplicados, memes repetidos, capturas de pantalla innecesarias y archivos grandes. Su función Limpiar elimina miniaturas y residuos del sistema con un solo clic.

Paso a paso, las claves para recuperar espacio en el teléfono

Estos métodos permiten recuperar espacio de forma escalonada:



Revisar y vaciar la carpeta de descargas

Usar "Liberar espacio" en Google Fotos para quitar duplicados locales

Borrar caché de apps como Instagram y YouTube

Limpiar archivos multimedia en WhatsApp y Telegram

Escanear duplicados y residuos con Files de Google

Vaciar permanentemente la papelera de la app de archivos

Solo si, tras aplicar estas acciones, el dispositivo sigue sin responder, sería momento de considerar una actualización. Pero en la mayoría de los casos, como demuestra Cabra, basta con ordenar lo que ya se tiene para que el teléfono respire de nuevo.