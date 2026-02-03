Los 3 cortes de pelo para mujeres con cabello lacio que te hacen ver más joven y son muy fáciles de mantener
Estos cortes son ideales por su versatilidad y capacidad para refrescar la apariencia sin complicaciones; elegir el adecuado puede marcar la diferencia.
¡Nuevo año, nueva imagen! Renovar el look no siempre implica cambios radicales. Para las mujeres con cabello lacio, existen cortes que aportan frescura, movimiento y un efecto rejuvenecedor sin exigir largas horas en la estética. El secreto está en elegir estilos versátiles que enmarquen el rostro y realcen los rasgos naturales.
Estos son los tres cortes de pelo que marcan tendencia este 2026, ideales para verse más joven y para rutinas ajetreadas.
Tendencias de belleza 2026: Cortes de cabello para mujeres con cabello lacio
1. Long Bob: elegancia y frescura
El long bob continúa siendo un clásico. Su largo, generalmente a la altura de los hombros, estiliza el cuello y suaviza las facciones. Las puntas desfiladas aportan ligereza y evitan que el cabello lacio luzca rígido, logrando un efecto juvenil y sofisticado. Es perfecto para quienes buscan un look pulido sin complicaciones.
2. Capas largas tipo "Butterfly": movimiento sin perder longitud
Este corte se ha convertido en uno de los favoritos por su capacidad de dar volumen y dinamismo sin sacrificar el largo del cabello. Las capas largas tipo butterfly, en una versión discreta, crean movimiento natural y enmarcan el rostro, aportando frescura y un aire más joven. Ideal para quienes aman el cabello largo pero desean renovarlo.
3. Shaggy con flequillo
El shaggy combinado con flequillo de cortina, ofrece un estilo moderno y desenfadado. Este corte destaca la mirada, suaviza los rasgos y aporta personalidad. Además, su mantenimiento es sencillo, ya que luce bien incluso con un peinado natural.
