Los 3 cortes de pelo para mujeres con cabello lacio que te hacen ver más joven y son muy fáciles de mantener

¡Nuevo año, nueva imagen! Renovar el look no siempre implica cambios radicales. Para las mujeres con cabello lacio, existen cortes que aportan frescura, movimiento y un efecto rejuvenecedor sin exigir largas horas en la estética. El secreto está en elegir estilos versátiles que enmarquen el rostro y realcen los rasgos naturales.

Estos son los tres cortes de pelo que marcan tendencia este 2026, ideales para verse más joven y para rutinas ajetreadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tendencias de belleza 2026: Cortes de cabello para mujeres con cabello lacio

1. Long Bob: elegancia y frescura

El long bob continúa siendo un clásico. Su largo, generalmente a la altura de los hombros, estiliza el cuello y suaviza las facciones. Las puntas desfiladas aportan ligereza y evitan que el cabello lacio luzca rígido, logrando un efecto juvenil y sofisticado. Es perfecto para quienes buscan un look pulido sin complicaciones.

2. Capas largas tipo "Butterfly": movimiento sin perder longitud

Este corte se ha convertido en uno de los favoritos por su capacidad de dar volumen y dinamismo sin sacrificar el largo del cabello. Las capas largas tipo butterfly, en una versión discreta, crean movimiento natural y enmarcan el rostro, aportando frescura y un aire más joven. Ideal para quienes aman el cabello largo pero desean renovarlo.

3. Shaggy con flequillo

El shaggy combinado con flequillo de cortina, ofrece un estilo moderno y desenfadado. Este corte destaca la mirada, suaviza los rasgos y aporta personalidad. Además, su mantenimiento es sencillo, ya que luce bien incluso con un peinado natural.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.